Privacidad en WhatsApp, seguridad, bitcoin y el software que nos interesa: las noticias más leídas de 2021

Estamos a un día de despedirnos de un intenso 2021, marcado por varias olas víricas, vacunación masiva, escándalos de Facebook (ahora Meta), el asentamiento del teletrabajo -y en la vida virtual en general- y diversos atentados contra nuestra privacidad o seguridad informática, que a los lectores les interesan mucho.

Hemos decidido decir adiós a estos doce meses desvelándoos las noticias más leídas de las publicadas a lo largo de 2021: tres de ellas son de novedades que acontecieron durante el año y otras dos son sobre software que os gusta. Sabemos que la privacidad en WhatsApp, la ciberseguridad, y los grandes cambios de bitcoin os interesan. No os perdáis este listado:

Un vistazo a… ROBO DE DATOS y PAQUETES NO SOLICITADOS QUÉ es el BRUSHING

1. WhatsApp ha cambiado (confusamente) sus condiciones de uso

La privacidad nos importa. Quedó demostrado a comienzos de año cuando WhatsApp anunció unos cambios de sus condiciones de uso que le permitirían compartir ciertos datos con Facebook y la gente migró de forma masiva a otras aplicaciones con tecnología más privada como Signal o Telegram.

Esto y las protestas de usuarios, llevaron a WhatsApp a retrasar esta decisión, pero aún así, sus cambios se mostraban muy confusos. Decidimos, el día 15 de mayo, en el que se llevarían a cabo los cambios, resumir a fondo qué cambiaría.

La empresa había cambiado, antes de ese día, varias veces de opinión sobre si desactivaría nuestra cuenta si no aceptábamos, o si nos quitaría funciones (o o no). También tuvimos en cuenta que como ciudadanos de la Unión Europea las condiciones no son las mismas que para otras regiones del mundo, a causa de la Ley de Protección de Datos de la UE. Y los lectores mostraron un gran interés en este cambio y en cómo eso afectaba a su privacidad.

2. SMS en nombre de Correos para robar tus datos bancarios

El mismo uno de enero de 2021 publicamos la noticia de un ataque de phishing en nombre de Correos que habían recibido muchos ciudadanos en España. Un SMS que decía "CORREOS : Tu envio esta en camino: https://correos-track.top/XXXXXXX/", donde el link llevaba a la gente a una página que no era la oficial y que buscaba robar nuestra información.

La noticia se completó con una detallada guía donde se explicaba qué hacer en caso de caer en la trampa para poder desinstalar el malware que llegaba de la mano de esos SMS en nombre del servicio de Correos.

Hay que decir que el año 2021 estuvo plagado de ataques similares y aún ayer conocimos que alguien ha conseguido datos de MRW y está enviando mensajes a usuarios con su nombre e incluso información de pedidos reales para robarles información.

3. Las razones por las que ser usuario de WinRAR de pago

Marcos Merino, uno de nuestros compañeros de la redacción comentó que él era usuario de pago de WinRAR y eso dio para uno de los artículos más atractivos del año de nuestra web. Merino reflexionó sobre los motivos para esta decisión.

Y pudimos aprender que** la interfaz de WinRAR es la más lograda de los tres programas más conocidos** de este sector. Y, encima, es el único que ofrece visor interno de archivos, función de reparación de archivos dañados y opción de creación de archivos ejecutables.

Y ¿por qué pagarlo en vez de tenerlo gratis? Pues por "una mezcla de agradecimiento a sus desarrolladores por todos sus años de servicio (aderezado con unas gotitas de nostalgia)"… y de hartazgo de cerrar el constante aviso que la empresa muestra el aviso de los 40 días.

4. La deuda de la policía sueca con unos delincuentes por no saber de bitcoin

Las autoridades suecas confiscaron en abril de 2019 36 bitcoins a unos traficantes de droga como parte de una condena por vender droga online, que impuso un fiscal. Estos 36 bitcoins tenían un valor de 150.000 dólares en ese momento y ahora el valor se ha multiplicado por 10 hasta llegar a los 1,5 millones de dólares.

En agosto se supo que esto lleva a que la policía sueca debía ese dinero ganado a los mencionados traficantes. Esto es porque las autoridades no cambiaron las criptomonedas a una moneda fiduciaria en el momento, como es común hacer. Sino que esperaron dos años para hacer este cambio y, al realizarlo, se encontraron con 1,35 millones de dólares de más.

Esto es porque si la multa es de 150.000 dólares (la condena fue por el valor que tenían aquellos 36 bitcoins en su momento y no por los bitcoins como tal), las autoridades no pueden quedarse con el resto del dinero que al cambio vale diez veces más y ahora hubo que devolverlo a los condenados.

5. El juego del dinosario de Chrome

Cómo jugar al juego del dinosaurio en Chrome sin conexión fue uno de los temas más leídos del año. En 2018, cuando este juego implementado en el navegador cumplió cuatro años, se jugaba alrededor de 270 millones de veces cada mes tanto desde la versión de escritorio de Chrome como desde la móvil. Es adictivo y por eso no está de más saber que no hace falta desconectarse de internet para jugarlo.

Ejecutarlo en nuestra instalación de Chrome es tan sencillo como introducir chrome://dino y acceder. Una vez en él, pulsaremos la barra espaciadora y podemos empezar a jugar como siempre.

Podemos echar las partidas que queramos, aunque con un límite, porque no es infinito: 17 millones de años. Aproximadamente el tiempo que vivió en nuestro planeta la especie de dinosaurio que protagoniza el juego, el tyrannosaurus rex, más conocido como t-rex.

Imagen de portada | Pixabay DarkMoon