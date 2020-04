Probamos Quibi: si Netflix y YouTube tuviesen un hijo sería como esta app para ver series de 10 minutos en el móvil

Quibi es una nueva plataforma de vídeo bajo de manda que acaba de aterrizar en España, de sorpresa y con una selección de contenido más que interesante, se planta como una alternativa bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, como un híbrido entre Netflix y YouTube, pero con un giro adicional.

Verás, en Quibi te vas a encontrar contenido corto, series o realities con episodios de apenas 10 minutos de duración, y que solo puedes mirar desde tu teléfono móvil. Es entretenimiento pensado para consumir rápido y en pequeños bocados, y está sumamente bien logrado.

Todos podemos usarlo gratis por tres meses

Probablemente lo mejor de Quibi es que llegó directamente con un periodo de prueba gratuito extremadamente largo en comparación con otras ofertas, tenemos 90 días para disfrutar del servicio sin pagar un centavo, y a cambio tenemos acceso a mucho contenido de buena calidad.

Para usar Quibi debemos descargar la app para iOS o Android y crear una cuenta en pocos segundos. Nos van a pedir solo email, fecha de nacimiento, género, y un método de pago para el cobro automático de 8.99 euros al mes que costaría normalmente. Puedes cancelar en cualquier momento.

La suscripción de Quibi costará 8.99 euros al mes, pero puedes usarlo gratis durante 90 días

Aunque no hay app hecha especialmente para iPad, podemos usar la versión para iPhone en la tablet si queremos ver los shows en pantalla horizontal un poco más grande. El contenido se adapta muy bien en cualquier orientación, y ese es un gran logro de esta app.

Contenido corto pero sustancioso

Ahora, aunque Quibi es una app de contenidos para el móvil, no tiene nada que ver con redes sociales como TikTok o Instagram, pues aquí el contenido es creado únicamente por y para la plataforma.

Aunque su principal atractivo son las series originales o "películas en capítulos" como han llamado a varias producciones, también cuentan con programas de noticias y otros de variedades de canales que estamos acostumbrados a ver en plataformas como YouTube, y que aportan más variedad a la plataforma.

Quibi tiene miniseries, documentales, realities y "películas en capítulos"

Quibi promete estrenar nuevos shows cada semana, pero ya de entrada tienen series, documentales y realities protagonizados por figuras famosas como Sophie Turner, Jennifer Lopez, Kristen Bell, Chrissy Tiegien, Liam Hemsworth, Tituss Burgess, Will Forte, Eva Longoria, Andy Garcia, LeBron James, Sasha Velour, y muchísimos más que aparecen como invitados.

El nivel de las producciones se nota bastante alto con solo ver unas cuantas series, todo está pensado para consumir velozmente, y te enganchas rápido con un contenido que condensa muy bien lo que quiere transmitir y que resulta ideal para cuando no nos queremos comprometer con maratones de series eternas o películas de dos horas.

Vertical y horizontal, se ve todo bien de cualquier manera

Otro gran logro de Quibi es algo con lo que llevan tiempo jugando en YouTube pero que realmente no ha ido a ningún lado en los últimos años: el contenido vertical. Quibi lo adapta de una forma sorprendentemente buena, pero sin quitarnos la opción de ver en horizontal al mismo tiempo.

Fue una de las mayores sorpresas al probar la plataforma, lo bien que se ven los programas sea cual sea la orientación de pantalla que elijas. La calidad del vídeo no es de otro mundo pero igual se ve muy bien. Además teniendo en cuenta que solo lo puedes ver en el móvil (mi pantalla no es la mejor), y la situación actual con la saturación de redes, no le vamos a pedir demasiado.

Todo el contenido está en inglés con subtítulos en Español

En España quizás a unos cuantos les moleste que todo el contenido está en inglés, al igual que la interfaz de la aplicación, sin embargo, las series cuentan con subtítulos en español que también se adaptan perfectamente a la pantalla esté vertical u horizontal.

Puedes descargar contenido para ver offline y apenas ocupan espacio de almacenamiento

La aplicación es simple y fácil de usar, el contenido está al frente. En el inicio verás la selección del día para ti en forma de tarjetas deslizables, y ahí se reproducen tráilers de forma automática.

En la siguiente sección tenemos opciones para navegar a través de varias categorías, y en la siguiente vemos los shows que seguimos. Puedes seguir todos los que quieras y también puedes descargar contenido para ver sin conexión que se va a su propia sección de descargas.

Quibi, la opinión de Genbeta

'Survive' - Foto de Quibi

Cuando leí por primera vez sobre esta aplicación honestamente no creí que me fuese a encontrar gran cosa, nunca he sido fan de ver contenido en el móvil, prefiero mi tele grande y prefiero el tipo de contenido que se hace para mi tele grande.

La cuestión es que Quibi es bastante único en ese aspecto, y es que el contenido tiene la calidad y el nivel de mucho hecho para esa tele grande, pero condensado para ver en el móvil en 10 minutos sin que se canse mi mano de sostener el dispositivo en la misma posición.

Tampoco me esperaba que el contenido fuese a ser gran cosa, pero quedé gratamente sorprendida, tras comerme un episodio de cuatro shows diferentes en lo que se viaja al baño a meditar, terminé enganchada con un par de realities completamente ridículos pero hilarantes ('Dishmantled' y 'Chrissy's Court'), el drama 'Survive' con Sansa Jonas, y este show de celebridades ricas regalando dinero.

Mis únicas quejas tienen que ver con la decisión de lanzar una app al mercado español sin traducir la interfaz siquiera, esto le va a molestar a mucha gente y a echar a otros para atrás. Y personalmente desearía al menos poder enviar el contenido al Chromecast, aunque esta app no este pensada para eso, yo sigo prefiriendo las pantallas grandes y me gustaría ver este contenido interesante en otro sitio que no fuese el móvil.

No tienen que tomar mi palabra, pueden probar ustedes mismos con ese periodo de prueba extremadamente largo, que servirá además para comprobar esa promesa de shows nuevos cada semana, a partir de esta son 11 semanas gratis para ser testigo de si la plataforma cumple.

Esto es algo especialmente importante dado que por ahora el catálogo no es muy grande que se diga, y en el futuro cuando ya toque pagar los 8.99 euros al mes, se estaría viendo poco competitivo y caro frente a opciones que ofrecen más por menos.