Las "red flags" que más alertan a quien fue directora de Recursos Humanos de Microsoft durante 15 años: "Veía miles de CV cada año"

Durante sus 15 años en Microsoft, Sabina Nawaz, encargada en el gigante de Redmond de reclutar nuevos miembros para la conocida empresa, ha contado que “veía miles de currículums al año”, siendo directora de Recursos Humanos.

Ahora, la experta cuenta con su propia empresa de coaching ejecutivo donde ha estado trabajando con líderes de alto nivel, según sus palabras. En marzo publicará un libro, “You’re the Boss”, sobre cómo ser un buen gerente. Y ya ha dado pistas de datos clave que a la gente siempre le encanta saber para hacer bien las cosas a la hora de buscar nuevo trabajo.

Ha dado cuáles son dos básicas señales de alerta en un currículum que sugiere que eviten los solicitantes de empleo. Y vamos a recogerlas aquí porque resultan clave y lo ha recogido CNBC.

Evitar información vaga en el CV

Por un lado, la experta en recursos humanos con tres lustros en Microsoft a sus espaldas, explica que una gran alerta, a la hora de mirar un CV es cuando se encuentran declaraciones generales que no dan ninguna idea de lo que hizo el candidato en puestos anteriores.

Muchas personas no hacen bien ni lo básico

Por otro lado, ya en la entrevista explica la experta que a muchos solicitantes de empleo les resulta difícil cumplir con los parámetros de la entrevista de trabajo. “No puedo decirte la cantidad de personas que simplemente no hacen bien lo básico”, dice Nawaz.

Por ejemplo, mucha gente no llega a la hora a la entrevista; o no se aseguran de que la cámara y el audio funcionan correctamente; ve que hay gente que no se ha asegura de investigar la empresa que los entrevista; o que mucha gente no se viste apropiadamente.

Exlica la experta que estos errores pueden parecer desconsiderados o irrespetuosos y también pueden dar una impresión negativa de “cómo se presenta en el trabajo”.

La importancia de la positividad

No destacar sus aspectos positivos también es una red flag grave. Explica Nawaz que si una persona no tiene la capacidad de destacar sus puntos fuertes de la mejor manera posible va a perder una gran oportunidad. Hace unos días ya veíamos que las empresas valoran más el entusiasmo que la experiencia.

Por su parte, en este caso, explica Nawaz que cuando trabaja con sus clientes, les dice que busquen entre 20 y 30 anécdotas de proyectos o experiencias de su vida las que “estén orgullosos de los resultados y hayan disfrutado haciéndolo”. Y de ahí ve cómo reaccionan, qué cuentan...

Imagen | Foto de Marielle Ursua en Unsplash