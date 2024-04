La selección de candidatos de Steve Jobs: esto es lo que era un rotundo "no" para él durante una entrevista de trabajo

Muchas son las anécdotas de Steve Jobs que nos encantan por ser una persona que emprendió diversos negocios exitosos y que siempre tenía un consejo para afrontar diversas situaciones. Esconder sus coches caros cuando querían pedir dinero a inversores, mantener a los trabajadores siempre productivos, conseguir ayuda de los demás siempre que quería... Steve Jobs tocó diversos temas que pueden servir de ejemplo.

Sobre las entrevistas de trabajo para escoger a los mejores candidatos para trabajar en su empresa también ha hablado. Siempre resulta interesante saber, tanto para empresas como para trabajadores en busca de nuevas oportunidades, cómo llevar a cabo una buena entrevista para contratar nuevas personas a la plantilla.

En una entrevista Steve Jobs llegó a afirmar que su estrategia a la hora de enfrentarse a un candidato era literalmente molestar. Con estas palabras describía su proceso de entrevista: "Muchas veces en una entrevista molesto a alguien a propósito: Critico su trabajo anterior. Hago mis deberes, averiguo en qué han trabajado y digo "Eso realmente fue un producto ridículo. ¿Por qué trabajaste en eso?".

Hoy vamos a ver qué podía ver en una candidatura para que su respuesta fuera un rotundo "no" en el proceso de selección. Hay que recordar que en un libro publicado en 1997, se cita a Steve Jobs diciendo lo importante que era para él reclutar talento. Por ello, participó en el proceso de contratación de potenciales nuevos empleados de Apple con cierto nivel de dedicación.

"Lo peor que puedes hacer es estar de acuerdo conmigo"

In the Company of Giants: Candid Conversations With the Visionaries of the Digital World es un libro que data de 1997 en el que Jobs dio confesiones como qué el lo peor, para él, que un candidato o candidata podría hacer en una entrevista de trabajo.

En el libro, explicaba el ex líder de Apple que dedicaba "un día a la semana a ayudar con la contratación", porque consideraba que como jefe "es una de las tareas más importantes que puedes hacer".

No hay que olvidar que, de acuerdo con la biografía de Walter Isaacson este hombre era un “icono de estilo, gurú, visionario y genio", pero también un "fanático del control que volvía locos a sus empleados para lanzar un producto ingenioso al mercado".

Cuando molestaba a los candidatos criticando sus trabajos anteriores (tras investigar bien productos desarrollados por empresas en las que la persona hubiera trabajado anteriormente), Jobs perseguía un objetivo claro: comprobar cómo era el carácter de la persona.

"Lo peor que alguien podía hacer en una entrevista era estar de acuerdo conmigo sin discutir y ceder ante mí"

Según Walter Isaacson, Steve Jobs no sólo era obstinado, sino que también podía cambiar si la otra persona realmente lo convenciera de algo. Pero, sobre todo, esto requería voluntad de resistencia. El magnate tecnológico no quería gente sumisa que dijera sí a lo que él decía, sin más, aunque los que decían no tampoco lo tenían fácil con él, como confirman muchas personas que hablaron en la biografía.

