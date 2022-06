Siete usos de una conexión VPN que van más allá de esconder tu IP

Cuando se piensa en red VPN, la primera utilidad que se viene a la cabeza de cualquier persona es la posibilidad de ocultar la dirección IP. Pero además de tener una navegación más privada, también las VPN pueden tener otras muchas ventajas.

Para que puedas tenerlo lo más claro posible, vamos a repasar todas las funciones que se pueden encontrar. Entre estas se puede destacar el cambio de ubicación, descargar aplicaciones rápidamente e incluso ahorrar dinero mientras realizas tus compras online.

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Evitar el bloqueo de contenido

Además de la privacidad en la red, el segundo uso más conocido es la posibilidad de falsear la ubicación que tienes. Esto es algo que se ha popularizado en el ambiente lúdico.

En este caso, cuando activas la VPN, el ordenador se va a terminar conectando con su servidor. Entonces será a partir de este con el que se realiza la conexión a internet. De esta manera, si estás en China y te conectas a través de un servidor de Estados Unidos, todos los servicios pensarán que estarás en este país.

De esta manera, lo que se va a conseguir es pasar todos los niveles de censura que pueden existir en algunos países. Uno de los grandes ejemplos es China, donde para lograr conectarse a Google, Facebook o Twitter hacen falta este tipo de sistemas.

Descargar contenidos P2P

Es cierto que actualmente las redes P2P están prácticamente el olvido. Estas están relacionadas con la descarga de archivos piratas con mucha oferta y demanda en la actualidad. Pero en algunos casos se pueden encontrar algunos Torrent que no son de piratería y son completamente legales.

Pero a raíz de que existan numerosos problemas legales con la piratería en varios países, son muchos los proveedores de internet los que terminan bloqueando las descargas. Es por ello, que si quieres descargar un Torrent de una manera completamente legal y seguro, puedes hacer uso de la VPN para sortear estas restricciones.

Ahorrar dinero en tus compras

Es una realidad que el valor del dinero varía entre varios países. De esta manera, cuando ves un producto que te gusta, vas a poder encontrarlo a un precio fluctuante dependiendo de la ubicación de la tienda online.

De esta manera, cuando quieres hacer una compra para que te salga mucho más barata en otro país, tendrás que optar por el uso de una VPN. El problema que se puede presentar es que no puedas tener acceso al envío de este producto. Por ello se va a recomendar sobre todo para la descarga de servicios, pero también para reservar un vuelo u hotel para que te salga más barato.

Acceso al catálogo exclusivo de Netflix

Las plataformas de streaming no cuentan con el mismo catálogo en todos los países. Por ejemplo, en España no vas a encontrar las mismas series que si hay en Estados Unidos, así que no se tiene un catálogo internacional.

Con la VPN, como hemos comentado anteriormente, te vas a poder conectar a cualquier país del mundo. A partir de ese momento se va a poder consultar el catálogo, ya que se simulará como si estuvieras allí. Sobre todo hay que destacar que esta es una función que vas a usar, sobre todo cuando se viaja fuera de tu país natal. Pero también cuando el estreno de una serie no se realiza a nivel mundial, pero te interesa verla a toda costa. El problema, que a veces el ancho de banda con el que se cuenta es muy limitado en las redes VPN de peor calidad. Es por ello que se recomienda su uso en las redes sin ningún límite de datos.

Descargar aplicaciones que no están en tu país

Aunque en el caso anterior nos hemos centrado en las series de los diferentes servicios de streaming, hay que destacar que en las tiendas de aplicaciones de iOS, Android o macOS también se encuentran restricciones de ubicación. Debido a las normativas locales, se pueden aplicar restricciones, siendo uno de los ejemplo más claros Apple con su servicio Apple News que no está disponible en España.

De esta manera, al acceder a la tienda de aplicaciones con la VPN activa se podrá realizar la descarga de la aplicación que solo está en otro país. Pero a esto se suma también que para utilizarla en el día a día también se va a tener que utilizar la VPN, ya que vienen integrados diferentes restricciones de ubicación.

Una herramienta vital si estás teletrabajando

El teletrabajo se está imponiendo poco a poco en numerosas empresas, con sus ventajas y también inconvenientes. Y es que muchas de las oficinas en las que se puede reconocer el teletrabajo, cuentan con sistemas a los que únicamente se puede acceder si estás en la propia oficina. Es un sistema de seguridad que evita que cualquier otra persona pueda terminar conectándose.

Gracias a la red VPN se va a poder realizar a la conexión de la intranet privada, al simular que estás trabajando desde la propia oficina, aunque la realidad marca que estás en tu casa. Obviamente esto es algo que pone a tu disposición la propia empresa, para poder acceder a este ambiente de trabajo.

Mejora drástica en tu privacidad

Hay algunas opciones en el mercado de las VPN que ofrecen gracias funciones de privacidad en lo que respecta a que están almacenando de todos los datos de navegación. La función principal radica en la dificultad de que se pueda rastrear la IP, haciendo que no se cree una huella digital para evitar el rastreo comercial. En definitiva, se estará evitando la creación de las famosas cookies que nos persiguen mientras estamos en internet.

Pero además de esto, cuando se quiere estar en una red pública, también es recomendable su uso al evitar que pueda hackear la conexión fácilmente. Ideal de esta manera realizar pagos bancarios, o acceder con tu certificado digital a la Administración Pública, es recomendable hacerlo con una VPN activa.