Yo confundía las teclas 'Enter' y 'Return' de mi PC. Pero no hacen lo mismo, aunque lo parezca: estas son sus diferencias

Si alguna vez, al leer "Pulsa la tecla 'Retorno'", has pensado que quién la llamará ya así, que tú sólo la has oído llamar 'Enter' o 'Intro', sin duda te encuentras en la misma situación que varios miles de usuarios de informática: la de estar equivocados.

No, lo digo en serio: se trata de dos teclas distintas, con distintos orígenes y funciones. Pero no es culpa tuya no saberlo, sino de los desarrolladores de software que desde entonces se han dedicado a entremezclar y confundir su uso.

Mucha gente no se había dado cuenta de esto hasta hace tres años, después de que uno de los creadores de Markdown tuiteara, indignado, tras hacer el crucigrama del New York Times:

Return / Retorno

(Imágenes originales de Wikipedia y kindpng.com)

La tecla de 'Retorno' es una herencia de la era de las máquinas de escribir. El nombre de la tecla proviene de 'Retorno de carro', el mecanismo accionado por palanca que permitía situarse al comienzo de una nueva línea por debajo de la que acabábamos de terminar de escribir. Las primeras máquinas de escribir eléctricas cambiaron esta palanca por una nueva tecla: 'Retorno'.

Y esa es la tecla que podemos encontrar, usualmente, por encima de la tecla Mayúsculas derecha. Sí, la que tiene una fecha hacia abajo y hacia la izquierda (si es sólo hacia la derecha, estás mirando la tecla de 'Retroceso', que está justo encima).

Enter / Intro

Sin embargo, la tecla de 'Enter'/'Intro' es una creación que debemos ya a la actual era de la informática personal, cuando surgió la necesidad de diferenciar entre la creación de una nueva línea y el acto de ingresar la información escrita; por ejemplo, a la hora de situarnos en un campo de formulario. Similar a clicar en el botón 'Aceptar', en resumen.

Y esa es la tecla con el texto 'Intro' que podemos encontrar a la derecha del teclado, en el apartado del 'teclado numérico' (cuando éste existe).

El caos

Así dicho, parece extraño que hayan llegado a confundirse: tienen funciones lógicas y claramente diferenciadas. Pero, a efectos prácticos, los programas y sistemas operativos han tendido a entremezclarlos, y así, el lenguaje de los usuarios ha tendido a confundirlos también.

Un ejemplo: en Windows, pulsar cualquiera de las dos teclas devuelve al sistema un mismo código de teclado (el 13), por lo en principio serán identificadas como la misma y se comportarán exactamente igual en la mayor parte de aplicaciones...

…sin embargo, el sistema operativo también es capaz de recibir información sobre la ubicación física de la tecla que se ha presionado en el teclado, por lo que un software adecuadamente codificado podría implementar la separación de funciones entre ambas teclas.

En Mac, por el contrario, cada tecla cuenta con su propio código (36 y 76), pero muchos usuarios prefieren utilizar Return a modo de Enter… lo cual logran pulsando simultáneamente la tecla 'Fn'.

En cualquier caso, quizá te resulte útil saber que existen programas como AutoHotkey que puedes usar para cambiar las funciones de las teclas y/o crear tus propias combinaciones de las mismas.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

