"A pesar de toda la tecnología, nada es más rápido que la interacción humana": el CEO de Dell justifica el adiós al teletrabajo

El pasado año 2024 recogimos la noticia de diversos CEO que dieron un giro radical sobre el teletrabajo. En este caso era Michael Dell, quien se había mofado de la oficina para luego dar un ultimátum a sus empleados.

Un mes después de anunciar un mandato de regreso a la oficina, en el mes de marzo la compañía amenazó a sus empleados de que quienes decidieran no volver, no podrían aspirar a ascensos dentro de la empresa. Aun así, un tiempo después se sabía que alrededor de la mitad de los empleados habían decidido no volver.

Ahora se ha filtrado un memorándum de Dell donde acaba con el trabajo híbrido para todo el mundo que viva más o menos cerca de una oficina. Exige ahora a esas personas ir a la oficina cinco días a la semana. Diversas son las declaraciones del líder de la empresa que han llamado enormemente la atención.

"Lo que estamos descubriendo es que, a pesar de toda la tecnología del mundo, nada es más rápido que la velocidad de la interacción humana", dijo Michael Dell al personal y también que :"Una conversación de treinta segundos puede sustituir a un intercambio de correos electrónicos que se prolongue durante horas o incluso días".

Solo para quienes viven cerca

"A partir del 3 de marzo, todos los miembros de equipos híbridos y remotos que vivan cerca de una oficina de Dell trabajarán en la oficina cinco días a la semana. Estamos retirando la política híbrida a partir de ese día", exige la carta. Según el correo electrónico al que ha tenido acceso Business Insider, los empleados que viven lejos de una oficina de Dell podrán seguir trabajando a distancia.

"Si optó por el trabajo remoto y vive cerca de una oficina de Dell, esperamos que se una a nosotros en la oficina. Si es remoto y vive a gran distancia de una oficina de Dell, seguirá siendo remoto. Si está en el terreno, continuará pasando cinco días a la semana con clientes y socios o en una oficina de Dell Technologies", explica el mail interno.

También insta a los trabajadores que tengan dudas sobre su situación específica a que no hagan preguntas por el momento, ya que la empresa se encuentra "trabajando en los detalles, y pronto dispondremos de información adicional. Pero personalmente quería compartir esta noticia lo antes posible, para que tengan tiempo de procesarla y planificarla", continúa el comunicado firmado por Michael Dell.

