El adiós de AuronPlay a Twich será más largo de lo que pensábamos: la presión es muy grande y renuncia a los Squid Craft Game 2

En los últimos días, hemos visto como las redes sociales han cargado con dureza contra AuronPlay y Biyín a consecuencia de tweets que publicaron en 2013 con contenido racista e incluso nazi. Pero no ha sido únicamente la comunidad de seguidores los que han reaccionado de esta manera contra la pareja, sino que también han sido compañeros de profesión los que han empezado a sacar trapos sucios del pasado que han vivido en sus carnes y se habían callado.

Debido a esta presión, y tras hacer una retransmisión en Twitch disculpándose, AuronPlay anunció que se retiraba de la plataforma durante unos pocos días. Pero dejó muy claro que iba a terminar volviendo, y su idea era precisamente estar en los Squid Craft Game 2, del que es administrador junto a Komanche y ElRubius.

AuronPlay no aparecerá por Twitch durante varios meses

Pero esto es algo que ha cambiado en las últimas horas. Tras retrasar el evento de presentación de la segunda temporada de esta serie de Minecraft, Komanche ha sido el responsable de anunciar los cambios que se avecinan. Concretamente en un directo que hizo este jueves afirmó que AuronPlay (Raúl Álvarez Genes) se retiraba de la administración de los Squid Craft Games para su segunda temporada y tampoco participaría como jugador. De esta manera, el proyecto quedará en manos de Komanche y ElRubius únicamente que son los otros dos compradores de esta idea.

Pero las noticias no quedan únicamente en esta salida, sino que Komanche quiso transmitir el mensaje que dio AuronPlay con respecto a su futuro en la plataforma. Y es que el streamer catalán no volverá a iniciar un directo en varios meses, aunque sin dar un rango de tiempo concreto. Esto se debe a que no estaría pasando un buen momento por toda la presión que ha recibido y le habría afectado a su salud.

🟣Auron se desvincula del proyecto de los Squid Games 2 y lo deja en manos de sus compañeros.



Komanche asegura que "no podrá prender en unos meses. Espero que todo se arregle pronto". pic.twitter.com/bahxgX25Cj — Movistar eSports (@MovistareSports) February 9, 2023

Esto es algo que obviamente ha dejado a muchas personas que apoyan al streamer atónitos, ya que esperaban que volviera a los pocos días como dijo en su último directo. Pero parece que el hecho de que las aguas no se hayan calmado tan rápido como se podía esperar haya provocado esta retirada más prolongada.

Lo que está claro es que el objetivo actualmente de AuronPlay es retirarse de la plataforma y de las redes un tiempo para poder regresar en un tiempo, cuando se haya olvidado un poco toda la polémica. Pero no debemos descartar que se pueda dar otro giro a su situación y abandonar definitivamente la plataforma para no iniciar nunca más directo.