Aerolíneas y aeropuertos comienzan a sustituir el pasaporte por el reconocimiento facial

Como sabemos, la seguridad es uno de los aspectos más característicos de viajar en avión, y antes de abrochar el cinturón de seguridad hay que enseñar tu pasaporte y tarjeta de embarque en diferentes ocasiones.

Aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo buscan actualizar este proceso, utilizando el reconocimiento facial para pasar la puerta de embarque en lugar de tener que enseñar tu documentación.

Delta afirma que se ahorran 9 minutos en el embarque de un vuelo

Es el caso de Delta Air Lines, un aerolínea estadounidense que ya anunciado que los pasajeros que vuelen desde el Aeropuerto Internacional de Mineápolis-Saint Paul tendrán la opción de embarcar utilizando el reconocimiento facial.

Para llevarlo a cabo, esta semana se instalarán los escáners en 16 puertas de embarque, y prometen que estará disponible en todos los vuelos internacionales de la compañía a partir del mes de julio.

Se ahorran dos segundos por cada pasajero

La compañía asegura que, de esta manera, conseguirán ahorrar mucho tiempo en cada embarque. Afirman que con este proceso se tarda dos segundos menos por pasajeros (lo que traduce en nueve minutos en un vuelo de 270 personas).

De todos modos, no es la primera vez que la aerolínea utiliza este sistema, que ya se encuentra operativo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Delta apunta que el 72% de los pasajeros prefieren el nuevo modo de embarque.

En Australia también quieren actualizar todo este proceso, y que los viajeros "sólo" tengan que vaciar sus bolsillos y al pasar por el control de seguridad cada vez que vayan a tomar un vuelo.

Allí también trabajan para que en los próximos cinco años se sustituya el pasaporte por la cara del viajero. Sarah Samuel, directora de IT de Amadeus Asia Pacífico, afirma que con este sistema "si no querías hablar con nadie, puedes evitarlo por completo".

"Ya estamos haciendo pruebas en Europa y Estados Unidos, y espero que antes de que acabe este año hagamos algunas pruebas en Australia y otras partes de Asia, estamos consiguiendo que los pasajeros se registren en sus teléfonos".

Sí, mediante un smartphone con Android o iOS, cada pasajero podrá escanear su pasaporte y asociarlo a su cara. De todos modos, como dice Sarah, todavía hay mucho trabajo para reducir los fallos en este proceso:

Fun story from the travel home from Revision - @djh0ffman couldn't get through the automated facial recognition barriers at the airport because they mistakenly detected the skull on his t-shirt as a face and tried to match against that. — Graham Sutherland [Polynomial^DSS] (@gsuberland) 23 de abril de 2019

Como vemos, un usuario de Twitter asegura que no pudo atravesar las barreras automatizadas de reconocimiento facial en el aeropuerto porque detectaron erróneamente un cráneo que estaba impreso en su camiseta y trataron de encontrar una coincidencia con esa cara.

Además de simplificar el proceso, este sistema seguramente se encontrará con muchos detractores, que quizás no quieran consentir a las compañías y a ciertos gobiernos utilicen un sistema de reconocimiento facial con sus datos.

I just boarded an international @JetBlue flight. Instead of scanning my boarding pass or handing over my passport, I looked into a camera before being allowed down the jet bridge. Did facial recognition replace boarding passes, unbeknownst to me? Did I consent to this? — MacKenzie Fegan (@mackenzief) 17 de abril de 2019

Jay Stanley, analista político de la Unión Americana de Libertades Civiles, asegura que el Gobierno de los EEUU "está utilizando el extremadamente poderoso y peligroso reconocimiento biométrico de caras, que realmente tiene el potencial de convertirse en una tecnología seria de control".