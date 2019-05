Amazon permite decirle a Alexa que borre tus grabaciones de voz, pero todavía es imposible evitar su almacenamiento

Las últimos meses no han sido demasiado buenos para la reputación de Amazon y su asistente virtual Alexa —incluido en altavoces Echo y otros sistemas— en cuanto a recopilación de información se refiere. Por eso, el borrado de grabaciones de Alexa es un poco más sencillo a partir de hoy.

Si en abril un reportaje de Bloomberg sacaba a la luz que trabajadores de la compañía escuchan conversaciones de los usuarios, a principios de este mes de mayo supimos vía CNET que Amazon almacena transcripciones en texto de nuestras conversaciones con el asistente aunque eliminemos las notas de voz.

Ante estas noticias y otras como que los empleados también podían saber la dirección exacta de los usuarios, los usuarios más concienciados con la necesidad de privacidad quedaron preocupados. Y eso a pesar de que Amazon confirmó las primeras noticias matizando que los trabajadores "no tienen acceso directo a información que pueda identificar a la persona o cuenta" y aseguró, respecto a la revelación de ubicaciones, que "el acceso a las herramientas internas está altamente controlado" y que sus políticas "prohíben estrictamente el acceso de los empleados o el uso de los datos de los clientes".

Borrando grabaciones con comandos de voz

Ahora, según publica The Verge, Amazon ha habilitado dos nuevos comandos de voz que facilitarán algo más la tarea de borrar las grabaciones de Alexa.

Los usuarios de los dispositivos con este asistente virtual podrán decirle "Alexa, delete everything I said today" (Alexa, borra todo lo que he dicho hoy), y el ayudante borrará todas las grabaciones ubicadas en los servidores de la compañía.

Amazon todavía no permite evitar el almacenamiento automático de las grabaciones de voz en sus servidores

El otro comando, "Alexa, delete what I just said" (Alexa, borra lo que acabo de decir) es el otro comando habilitado por Amazon para borrar una orden que acaba de tener lugar. Todo con el objetivo de brindar una opción de eliminación de grabaciones más allá de la posibilidad de hacerlo a través de la página web de la multinacional o de la aplicación destinada a tal efecto.

Pese a este paso en pro de un control más efectivo de la información que Amazon guarda de sus usuarios, la compañía todavía no ofrece una forma de deshabilitar el almacenamiento automático y a largo plazo de las grabaciones de voz. Tampoco, por ejemplo, la opción de llevar a cabo este borrado de forma automática cada cierto tiempo como por ejemplo sí permite Google con la autodestrucción de cierta información sensible.