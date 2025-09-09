BBVA no verificó la identidad de una clienta y le dio todo su dinero a un desconocido. Le cayó una multa de 70.000 euros

Cuando tenemos una cuenta bancaria, depositamos nuestra confianza en una entidad bancaria para que guarde todo nuestro dinero con la mayor seguridad posible. Esto implica que únicamente nosotros como titulares de una cuenta pueda retirar el dinero que hemos podido ahorrar y que tenemos en esta cuenta. Pero a veces los sistemas de comprobación que se deben realizar para acceder a una cuenta no se siguen al pie de la letra, provocando situaciones fatales.

Esto es lo que le ocurrió a una clienta de la entidad BBVA que vio como sus cuentas bancarias quedaron vacías debido a que alguien no autorizado había retirado todo su dinero que no era ella. Y todo esto porque BBVA no verificó la identidad de la persona que accedió a su cuenta. Esto es algo que le ha costado al propio banco 70.000 euros en concepto de multa que le ha impuesto la AEPD por incumplir dos artículos del RGPD y cuya resolución se conoció el año pasado.

BBVA recibió una multa por no verificar el DNI a la hora de entregar casi 10.000 euros

La afectada perdió días antes su DNI por lo que interpuso la correspondiente denuncia ante las autoridades. Pero días después una persona acudió a una sucursal suplantando su identidad haciéndose pasar por ella al saberse su nombre y su número de DNI. El resultado fue que sacó los 9.400 euros que tenía en la cuenta. Y todo porque la persona de la caja no verificó el DNI físico para comprobar si la persona que retiraba el dinero era la que aparecía en la foto del documento de identidad y en la titularidad de la cuenta.

Al darse esta situación, la afectada solicitó al propio BBVA que se le devolviera el dinero al ser el responsable de este robo por un fallo en sus protocolos. Y pese a que el banco aceptó a ello, la afectada también presentó una denuncia ante la AEPD por haberse sus derechos en materia de protección de datos.

Durante este tiempo la AEPD ha solicitado información a BBVA que reconoció que no hicieron esa verificación de identidad. Pero si nos vamos al protocolo a seguir del banco, se incluye que se debe presentar un documento de identidad válido que no suponga siquiera una fotocopia para cotejarlo. Pero reconocen que el empleado de la sucursal no cumplió, presentando también el recibo de retirada de efectivo con una firma que no es la que aparece en el DNI.

Es por ello que la AEPD falló a favor de la víctima afirmando que se trata de una "grave falta de negligencia que se hubiese evitado si se hubieran seguido los protocolos implantados". Y es que la persona que retiró el dinero entregó un DNI que incluso fue digitalizado, pero el cajero no se dignó en mirar el nombre o la fotografía (que obviamente no coincidían). Todo esto reconocido por la propia BBVA en el expediente de sanción.

Por todo esto, la sanción que se impuso a BBVA fue de 70.000 euros por ser una falta muy grave que afecta a la solvencia de una persona. Una sanción que finalmente se ha abonado, aunque lógicamente esto no va para la afectada sino para las propias arcas públicas.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en 2024.

