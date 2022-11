El BCE carga contra el bitcoin: asegura que va "camino de la irrelevancia" y cree que regularlo fue un error que sólo lo legitimó

El blog oficial del Banco Central Europeo, el regulador monetario del 'Espacio Euro', publica hoy un artículo sobre el Bitcoin (e, indirectamente, sobre el resto de criptomonedas). Y se explaya a gusto, sin duda. Tras recordar que en poco más de medio año (desde noviembre de 2021 hasta junio de este año), el valor de BTC se desplomó desde su máximo de 69.000 $ hasta los 17.000...

...califica de "último suspiro inducido artificialmente antes del camino hacia la irrelevancia" su estabilización en los 20.000 $... "antes de que FTX quebrara y enviara el precio de bitcoin muy por debajo de los 16.000 dólares".

La primera acusación del Banco Central Europeo contra Bitcoin radica en torno al hecho de que "nunca se ha utilizado en gran medida para transacciones legales en el mundo real", pese a que la intención de su creador, Satoshi Nakamoto, fue la de superar el sistema monetario y financiero vigente.

Además, Bitcoin "tampoco es adecuado como inversión", según el regulador central:

"No genera flujo de caja (como los bienes raíces) o dividendos (como las acciones), no se puede usar productivamente (como las materias primas) o proporcionar beneficios sociales (como el oro). Por lo tanto, la valoración de mercado de Bitcoin se basa puramente en la especulación".

El BCE señala que, sólo en los Estados Unidos, el número de lobbistas pro-criptomonedas se ha triplicado en tres años, pasando de 115 a 320 en 2021. "Los legisladores a veces han facilitado la afluencia de fondos" a dicho lobby...

Según el BCE, "la regulación actual sobre criptomonedas se basa, en parte, en conceptos erróneos. Persiste obstinadamente la creencia de que se debe dar espacio a la innovación a toda costa".

"Dado que Bitcoin no parece ser adecuado como sistema de pago ni como forma de inversión, no debe tratarse como ninguno de los dos en términos regulatorios y, por lo tanto, no debe legitimarse".