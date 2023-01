Bill Gates tiene muy claro cuál es la tecnología del futuro. No es el metaverso ni la Web3

Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft y del sistema operativo de Windows, es reconocido por sus predicciones y aciertos en el mundo que nos rodea, tan marcado por la tecnología, su gran especialidad. Hace unos días nos daba unas pautas de lo que se espera de este 2023 que acaba de comenzar y ahora ofreció una sesión de preguntas y respuestas en Reddit donde los usuarios quisieron su opinión sobre la tecnología que dominará el futuro.

Gates, ante esta pregunta, descartó las criptomonedas, aunque este año han empezado bien tras la hecatombe de 2022. Hace tiempo que ya advirtió que el bitcoin, además de la contaminación es un riesgo económico que solo vale para multimillonarios como Elon Musk (como también ha hecho sobre los NFT). Lo que dijo fue que no cree que la Web3 sea tan importante.

También ha descartado el metaverso como una revolución, al contrario de lo que planea Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

Su apuesta es la Inteligencia Artificial. Y la verdad, que viendo la de noticias que la IA está generando (positivas y sorprendentes) en las últimas semanas, no parece ir desencaminado este "visionario" del software. Concretamente, dice que la inteligencia artificial y sus posibilidades para dominar la próxima era tecnológica.

Gates ensalzó el valor de herramientas como Stable Diffusion o ChatGPT, alabando a esta última al afirmar que aporta una idea de “lo que llegará” en un futuro cercano.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Sigue usando Windows

También le preguntaron qué teléfono utiliza o sobre Windows y Microsoft. Gates dijo que usa un Samsung Fold 4 que le regaló JY Lee, el presidente de Samsung, cuando se vieron en Corea del Sur para actualizar su Fold 3.

"Por supuesto, uso Outlook y muchos programas de Microsoft en él. El tamaño de la pantalla hace que no utilice una tableta, sino solo el teléfono y mi ordenador portátil con Windows", también detalló.

Dijo que desconoce los planes futuros de Microsoft, compañía que fundó y a la que actualmente está ligado como consejero y embajador. La empresa lo involucra en algunos de los planes de investigación y productos y dice que le gusta mucho trabajar con Satya y sus equipos.

"No estoy al día de su hoja de ruta de hardware. Mi ordenador de sobremesa es Windows Surface Studio, que es estupendo. También me encanta la pizarra Surface Hub", añade. Eso sí, no respondió a la pregunta de qué le pasó a Windows 9.