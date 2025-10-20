Redsys cae al mismo tiempo que AWS y paraliza los pagos digitales en España: datáfonos, Bizum y cajeros han quedado fuera de servicio

La mañana de este lunes 20 de octubre pasará a la historia como una de las más caóticas del año desde el punto de vista tanto tecnológico como económico. Y es que a la caída masiva en los servidores de Amazon Web Services (AWS) (la mayor plataforma de servicios en la nube del mundo) que ha dejado offline a numerosas plataformas de Internet (Amazon, Zoom, Trello, Canva, Snapchat...), se ha sumado también en nuestro país la caída de los sistemas de Redsys.

Esa incidencia ha afectado a bancos, cajeros, datáfonos y al servicio Bizum, provocando una situación incómoda para muchos usuarios: miles de ellos han estado sin poder pagar, cobrar o incluso acceder a su dinero.

Virginia se resfría, el dinero de España estornuda

Aunque, en un primer momento, se vinculó esta caída de los sistemas de pago españoles con la de AWS, Redsys ha confirmado posteriormente que todo se trata de una improbable coincidencia:

"Redsys informa que durante la jornada de hoy lunes, 20 de octubre, se ha producido una caída temporal en sus sistemas debido a un problema puntual y parcial en la infraestructura de comunicaciones.

El equipo técnico de la compañía ha detectado y resuelto la incidencia en un breve plazo de tiempo, y el servicio se encuentra ya operativo.

Se trata de un incidente aislado, no vinculado con ninguna otra avería ni con factores externos ocurridos durante el día de hoy, que ha afectado de forma limitada a algunas operaciones de pago durante el periodo de la interrupción.

Redsys lamenta las molestias que esta situación haya podido ocasionar a sus clientes, entidades financieras y comercios, y agradece su comprensión y colaboración.

La compañía reitera su compromiso con la fiabilidad, seguridad y continuidad del servicio, reforzando sus protocolos de supervisión y respuesta ante incidencias para garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura".

Mientras estos problemas han permanecido sin solucionar, los usuarios de los principales bancos han estado informando de problemas tanto en los cajeros automáticos como en las apps móviles de sus bancos, que no permitían consultar movimientos ni realizar transferencias.

El servicio Bizum, utilizado por millones de españoles para enviar dinero instantáneamente, también ha quedado fuera de servicio. En algunos casos, la aplicación permitía iniciar el proceso, pero las operaciones se quedaban atascadas en el último paso. La aplicación mostraba mensajes como "Error en la conexión" o "Operación no completada".

El comercio se paraliza

En los comercios, la escena se repitió por todo el país. Los datáfonos dejaron de procesar pagos con tarjeta, obligando a los dependientes a recurrir al efectivo. En grandes superficies y tiendas locales por igual, los clientes se encontraron con carteles improvisados: "Sólo pago en metálico".

La Federación Española de Comerciantes (FECE) ha reconocido pérdidas por "miles de transacciones no realizadas" y denuncia que el exceso de dependencia tecnológica dejaba a los pequeños empresarios "en una posición de vulnerabilidad frente a un fallo ajeno a su control".

Y es que el colapso pone efectivamente de relieve una dependencia creciente del sistema financiero español hacia la digitalización. En un contexto donde el uso de efectivo ha caído drásticamente en los últimos años (y los poderes públicos quieren convertirlo en marginal a medio plazo), la imposibilidad de pagar con tarjeta generó largas colas en cajeros... la mayoría también inoperativos.

Y es que la falta de conectividad con los servidores hizo que los cajeros automáticos se quedasen congelados mostrando mensajes de error, y que las aplicaciones de banca online se cerrasen inesperadamente o mostrasen pantallas en blanco. El dinero estaba temporalmente inaccesible.

Así, en grupos de mensajería y redes sociales, se han multiplicado las bromas de resignación: "Bizum no funciona, vuelvo al trueque".

La venta de entradas, también afectada

Volviendo a la caída de AWS, ésta no solo ha paralizado los pagos y las operaciones bancarias, sino que también afecta de lleno al sector del entretenimiento y la venta de entradas online, uno de los más dependientes de las plataformas en la nube para gestionar la alta demanda de usuarios.

La promotora GTS Spain, responsable de giras de algunos de los artistas más populares del país, publicó un comunicado en redes sociales informando de la suspensión temporal de la venta de entradas para todos los conciertos previstos. En el mensaje, la compañía explicó que una "incidencia técnica a nivel global en los servidores de los partners de compraventa" obligaba a detener la actividad hasta nuevo aviso, lamentando las molestias ocasionadas.

Poco después, el equipo de La Oreja de Van Gogh se vio forzado a aplazar el inicio de la venta de entradas para su gira "Tantas cosas que contar Tour 2026". El lanzamiento, previsto para las 12:00 del mediodía, tuvo que posponerse hasta las 16:00 horas debido al fallo masivo en los sistemas de AWS. En un comunicado oficial, el grupo explicó que el incidente

"ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios".

Y es que los servicios de ticketing y gestión de eventos que dependen de integraciones con plataformas en la nube para procesar pagos, validar accesos o distribuir entradas digitales.

