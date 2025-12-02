El cambio que llega a Hacienda y Bizum en 2026: desde enero podrán ver todas las transferencias, y perseguirán las donaciones familiares

Hasta ahora, existía una regla no escrita (y otra escrita muy clara) en nuestra relación con Hacienda: si no movías más de 3.000 euros, eras prácticamente "invisible". Eso está a punto de cambiar. El Gobierno decidió actualizar su "Gran Hermano" fiscal con el Real Decreto 253/2025, y hay algo a tener en cuenta a partir de ahora: ya no importa tanto la cantidad, sino la frecuencia.

A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda dejará de mirar el importe bruto. Pasará a centrarse en los metadatos. El objetivo ya no es (sólo) cazar la gran transferencia millonaria, sino aplicar inteligencia de datos para detectar patrones de comportamiento en plataformas como Bizum.

El fin del "escudo" de los 3.000 euros. La gran novedad técnica es la eliminación del umbral de seguridad de los 3.000 euros. Antes, los bancos solo tenían la obligación automática de comunicar a la Agencia Tributaria que superábamos esa cifra. Ahora, esa barrera desaparece. Las entidades financieras deberán informar sobre el volumen anual y el tipo de operaciones, independientemente de si son importes pequeños.

¿Qué busca Hacienda? Detectar la economía sumergida digitalizada. Un pago de 50 euros no levanta sospechas. Pero si recibes 50 euros todos los martes y jueves de diez personas diferentes, el algoritmo de la Agencia Tributaria ya no verá "pagos entre amigos", verá "actividad económica no declarada" (clases particulares, alquileres en negro, ventas recurrentes en Vinted o Wallapop, etc.).

¿Me van a investigar por pagar las cervezas del viernes? La respuesta corta es no. El sistema no busca castigar el uso cotidiano de compartir gastos. Pagar una cena, un regalo conjunto o dividir el alquiler del piso compartido sigue siendo seguro porque son movimientos esporádicos y sin ánimo de lucro.

El problema viene con las donaciones familiares. Técnicamente, dar dinero a un hijo (aunque sean 200 euros para el alquiler) es una donación y está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hasta ahora, estas operaciones volaban bajo el radar. Con la nueva normativa, al reportarse los flujos y patrones, Hacienda tendrá mucho más fácil detectar si esos "Bizums de ayuda" son en realidad una renta periódica encubierta.

Aunque en muchas Comunidades Autónomas estas donaciones están bonificadas (se paga poco o nada), es obligatorio declararlas. El cambio no es que ahora sea ilegal ayudar a tu familia, es que ahora Hacienda es capaz de ver las operaciones y la capacidad tecnológica para preguntarte por ese dinero que fluye mensualmente sin justificación.

