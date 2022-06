Con la censura de la guerra, los rusos corrieron masivamente a usar VPNs. Ahora Putin las está bloqueando

En los últimos días, las apps más descargadas en Rusia pasaron de populares servicios de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Telegram o Zoom, a VPNs, dándonos a entender que la gran mayoría de ciudadanos rusos necesita de uno de estos servicios para acceder a sitios web bloqueados por el país. Pagar por un VPN se ha convertido en todo un reto en Rusia, dado que las tarjetas de crédito también han dejado de funcionar.

La situación se ha agravado aún más, ya que desde la semana pasada, multitud de VPNs han dejado de funcionar en el país del Kremlin, imposibilitando a sus ciudadanos el acceso a Internet fuera de "los muros rusos". Roskomnadzor, la agencia rusa encargada de la censura, ya ha comenzado su cruzada, y se cuentan por decenas de millones los ciudadanos rusos que podrían perder el acceso a la información real.

La lista de VPNs bloqueados en el país crece por momentos. Servicios como los de Proton VPN, Opera VPN, Nord VPN, o VyprVPN, entre otros tantos, ya no pueden operar en el país, o dejarán de hacerlo en breves. Según se pudo estimar hace un mes, más del 30% de los usuarios en Rusia utilizaban alguno de estos servicios para acceder a Internet, y cada día alrededor de 300.000 usuarios comenzaban a usarlos.

Rusia sigue ejerciendo el control sobre su ciudadanía de forma agresiva, aunque el gobierno de Putin lleva años haciéndolo. Aislar el país a través de una intranet propia como ocurre con China o Corea del Norte ya es una realidad, y Rusia ya tenía planes para dar pistoletazo de salida a su 'gran cortafuegos' RuNet.

🧵Although expected, still very bad news: Roskomnadzor (Russian Government Censor Agency) has begun the work of turning Putin's totalitarian state into that akin to North Korea. Starting about a week ago, one VPN after another has been disabled in #Russia.