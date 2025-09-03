El CEO de Nvidia cree que con la revolución de la IA habrá semanas laborales de 4 días. Pero no por eso tendremos más descanso

Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft, lleva años convencido de que gracias a la inteligencia artificial trabajaremos menos días a la semana que los cinco que son comunes actualmente (o seis en algunos países). Él apuesta por semanas de tres e incluso dos días.

Ahora el líder de Nvidia, una de las empresas que mejor se ha sabido adaptar a la ola de la IA, ha hablado de este tema: él cree que pasaremos, en general, a trabajar cuatro días a la semana y no cinco.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, afirma que el mundo se encuentra en el inicio de la revolución de la IA y que la rápida adopción de la inteligencia artificial en todos los sectores podría provocar una transición a semanas laborales de cuatro días, lo que marcaría un cambio en el comportamiento social similar al de las revoluciones industriales anteriores. Pero esto no se traducirá a mayor calidad de vida.

Y es que el hombre también ha explicado que cree que estaremos más ocupados de lo que ya estamos ahora... y no hay que olvidar que muchos estudios globales advierten de que estamos a niveles récord de estrés y que las empresas cada vez exigen más a sus empleados.

"Más ocupados que ahora"

"Debo admitir que me da miedo decir que estaremos más ocupados en el futuro que ahora", declaró Huang a Liz Claman en el programa The Claman Countdown de Fox Business Network.

Señaló la capacidad de la IA para tomar tareas que requieren mucho tiempo y realizarlas con gran rapidez, y predijo que la forma en que esto realmente funcionará es haciendo realidad las ideas de más líderes empresariales con muchos planes en mente.

El CEO dice que siempre tiene cosas en mente y que "estoy esperando a que se termine el trabajo porque tengo más ideas". Además, que cree que la mayoría de las empresas tienen más planes a desarrollar. "Por lo tanto, cuanto más productivos seamos, más oportunidades tendremos de buscar nuevas ideas". Al mismo tiempo, este hombre ha contado de él que trabaja siete días a la semana.

Un gran cambio, como con cada revolución

“Toda revolución industrial conlleva algún cambio en el comportamiento social”, señaló Huang en una entrevista, prediciendo que el PIB crecerá y la productividad aumentará.

Como recoge Xataka: “Podremos pasar más tiempo los fines de semana viajando. Venimos de un mundo con semanas laborales de 7 días, y ahora tenemos una de 5, y cada revolución industrial conduce a algún cambio en el comportamiento social".

También ha dicho que él espera que a la economía le vaya muy bien gracias a la IA y que está seguro de que "algunos trabajos desaparecerán, pero todos los trabajos cambiarán como resultado de la IA”.

