La CEO de X exhibe a Visa como anunciante en la red social… pero sólo invierte 2,3$ al mes en publicidad, un 99,9% menos que antes

"La CEO de X ofrece una incómoda entrevista donde deja ver que Elon Musk no le consulta decisiones y que ella desconoce datos clave". Así titulábamos hace 10 días una noticia en Genbeta, pocas horas después de que tal entrevista ocurriese… pero lo cierto es que la entrevista puede terminar dando más juego por los datos que Yaccarino presentó… de manera incompleta.

Linda Yaccarino ha estado en el centro de atención en estos días por su afirmación de que los anunciantes están regresando en masa a la plataforma desde que Elon Musk asumió el cargo de liderazgo. Sin embargo, una información recientemente revelada por el medio online Media Matters arroja una polémica luz sobre dicha afirmación.

Qué pasó tras el desembarco de Musk

Según la investigación de Media Matters, desde que Elon Musk tomó las riendas de la compañía, X ha experimentado una disminución del 42% en los ingresos por publicidad global (un 55% en EE.UU.) y una caída del 28% en el número de anunciantes mensuales individuales en comparación con el período previo a tomar las riendas de la plataforma entonces denominada Twitter.

La cosa empeora si centramos la foto sólo en los grandes anunciantes: menos de un mes después de esta adquisición, se descubrió que 50 de los 100 principales anunciantes antes de la llegada de Musk habían anunciado su intención de dejar de publicitar en la plataforma o parecían haberlo hecho ya.

Pero… los anunciantes están volviendo. ¿O no?

Pese a las afirmaciones de Yaccarino y Musk de que los anunciantes que abandonaron Twitter en ese momento ya están regresando, los datos indican lo contrario.

Uno de los ejemplos más notables citados por Yaccarino fue Visa, a la que calificó como un "anunciante retornado". Sin embargo, los datos revelan que Visa ha gastado tan solo 10 dólares en publicidad en las últimas 12 semanas, que palidecen al lado de los aproximadamente 77.500 dólares que destinó a la plataforma en las 12 semanas previas a la adquisición de Musk.

Otras dos marcas citadas por Yaccarino en la misma categoría que Visa fueron AT&T y Nissan. Pero, de estas tres compañías, AT&T es la única que había sido un anunciante destacado en la era pre-Musk… y ha gastado apenas $781 en las últimas 12 semanas (el tiempo que lleva Yaccarino como CEO de X).

Eso supone una reducción del 99,96% en comparación con los más de $1,77 millones que gastó antes de la adquisición de Musk. En total, en las primeras 12 semanas de Yaccarino como CEO, la mayoría de los 100 principales anunciantes de la empresa antes de la era Musk redujeron sus gastos en publicidad en al menos un 90%.

Anuncios opacos, ¿se han quedado sin anunciantes legítimos?

Pero esta dificultad para atraer anunciantes no queda en evidencia únicamente por el contraste entre datos de inversión, sino también por un inusual (y poco transparente) formato de anuncios con el que X ha sorprendido en estos últimos días.

Según ha revelado Mashable, algunos usuarios han empezado a visualizar unos nuevos anuncios que no revelan quién está detrás de los mismos… ni siquiera que se trata de publicidad. Además, no permiten a los usuarios dar "like" ni retuitear la publicación.

vía tuit de @aMarkzzz

Además, estos anuncios carecen del icono de tres puntos en la esquina superior derecha que permite a los usuarios denunciar o bloquear una publicación. Y tampoco es posible agregar Notas de la Comunidad a los mismos, para que los usuarios puedan advertir de contenido inexacto.

De hecho, si se intenta hacer clic en el avatar que acompaña al anuncio, se enlaza igualmente a un web externa a X. Es decir, no hay ninguna cuenta de usuario reconocible detrás del anuncio… y, además, se engaña al usuario para hacer clic en el mismo sin desearlo (un típico ejemplo de 'patrón oscuro').

El nuevo formato de anuncio de X rompe con la tradición de que sean simplemente tuit patrocinados

Para más inri, el contenido promocionado en estos anuncios parece similar al de los anuncios de estilo "chumbox": menos personalizados y más tendentes al clickbait de lo que suele estilarse en Twitter. No es nada que no veamos en multitud de webs todos los días, pero hasta ahora Twitter no había tenido que recurrir nunca a los mismos.

Este formato de anuncio no está disponible en el administrador de campañas publicitarias de la plataforma, lo que sugiere que estos anuncios son suministrados por completo por un proveedor de publicidad ajeno a X (aunque, al contrario de otros casos de 'chumbox', no se revela cuál).

Según Mashable, todo apunta a que los usuarios estén visualizando estos anuncios porque X ya no tiene inventario de anuncios directos para mostrarles. Pero esto podría significar que sus características como receptores de publicidad no son de interés para los anunciantes, o que estos usuarios han bloqueado cuentas de marcas que de otro modo les habrían dirigido anuncios.

Es decir, la ausencia de inversión publicitaria no es la única explicación posible… por probable que parezca a la luz de los datos anteriores.

