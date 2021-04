El 'certificado verde digital' de la COVID estará en marcha a partir de junio, según Sanidad: así prometen que facilitará la movilidad

Hace un mes, te contábamos que la Unión Europea ultimaba la implementación del Certificado Verde Digital -lo que en los meses previos se ha venido llamando también 'pasaporte sanitario'-, un código QR que garantizará que su portador está inmunizado frente a la COVID19 (por haber pasado la enfermedad o por haberse vacunado) o si, al menos, cuenta con un resultado negativo en el test de coronavirus.

Pero, por mucho que las instituciones comunitarias impulsen esta iniciativa, quedaba por conocer la parte más importante de su puesta en marcha: los planes de los gobiernos nacionales de los Veintisiete. Y el Ministerio de Sanidad español ya se ha pronunciado al respecto.

Así, el certificado verde estará listo, según los planes del Ejecutivo, en junio, con el objetivo de que pueda servir para reactivar el turismo de cara a la temporada de verano.

En palabras de Alfredo González, secretario general de Salud Digital,

"Será un certificado sencillo e interoperable, será gratuito y universal, como las vacunas".

Se ha afirmado en la rueda de prensa que nuestro país tiene "capacidad de emitir millones en muy poco tiempo, electrónicos y en papel"; una afirmación que no garantiza nada, pues el Ministerio ejerce un papel de mero coordinador del mecanismo: en la mayoría de los casos, los responsables últimos de su emisión serán las comunidades autónomas.

Ejemplo preliminar del documento presentado por la UE.

Así se "facilitará la movidad"

Tanto González, ahora, como los portavoces de la Comisión, a lo largo de este último mes, han insistido por activa y por pasiva en que no estamos ante "un pasaporte" porque "no se trata de un prerrequisito para viajar", que "no es discriminatorio" y que "no limita la movilidad de quien no lo posea", pues sólo "facilita la movilidad de los ciudadanos de la UE" que sí lo hagan.

Eso significa, por ejemplo, que

"un viajero que acredite un certificado en España, no va a tener que someterse [...] a una cuarentena, ni a una prueba en el aeropuerto. Enseñará su certificado, se validará, y el estado receptor comprobará que lo haya emitido un estado miembro eliminando cualquier riesgo de fraude o de falsificación".

Pero, ¿y en el caso de los españoles que busquen viajar al resto de la UE? ¿De dónde se extraerán los datos que certifiquen que no somos portadores del virus?

Pues se utilizarán para ello tres bancos de datos:

El REGVACU (Registro Nacional de Vacunación).

El SERLAB-CoV (Sistema español de resultados de laboratorio para pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2).

Spain Travel Health, la app móvil que ya emplean los viajeros para rellenar un cuestionario antes de llegar a destino.

Imagen | Basada en original de vperemen.com (vía Wikipedia)