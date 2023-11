Creo que los paquetes de retransmisión son el gran mal para ver fútbol en España

Si te gusta el fútbol, prepara la cartera. Recuerdo mi infancia y adolescencia con el partido en abierto de los sábados por la noche y Pepe Domingo Castaño amenizando mis tardes de estudio los domingos. Una ya es adulta y sigue disfrutando viendo jugar a su equipo, el Athletic, y el de buena parte de su entorno: Osasuna. ¿El problema? Que ver al equipo de mis amores es muy caro y la culpa la tiene la forma en la que funcionan las plataformas y sus derechos.

Hace unos días Laliga publicaba en su perfil de X/Twitter el mensaje que ves sobre estas líneas y a mí me hizo pensar. Partiendo de la base de que cualquier contenido que cueste crear y que requiera de tiempo ha de tener su coste y que este debe ser suficiente para que esas personas puedan vivir de ello (esto es extrapolable a la literatura, la música, etc.), creo que con el fútbol en España hace falta dar un punto de equilibrio que por ejemplo, ya se encontró con el streaming de vídeo a escala global.

Cuando hace dos décadas querías ver un exitazo, esencialmente te tocaba ir al cine, alquilar el DVD (también estaba la opción de las bibliotecas) o jugártela con una descarga en internet. Hablo del ingrato procedimiento con eMule o Torrent: buscar lo que te interesaba, encontrarlo con una calidad decente, descargarlo y confiar que no fuera fake o malware. ¿El resultado? Esperas, TS-Screener, trozos cortados... pero aún así, había quien lo hacía. Y entonces llegó Netflix y por un módico precio ofreció un amplio catálogo de calidad y al alcance de cualquiera que instalara la app en sus dispositivos. La practicidad había liquidado las descargas ilegales.

(Nota: Sí, después llegaron nuevas plataformas, subieron los precios y propusieron planes más bajos publicidad mediante, proyectos de series que duraban un suspiro... en fin, otra historia que nos desvía del tema.)

Las retransmisiones de LaLiga funcionan bien... para quien las monta

Pero volvamos al fútbol. Hay gente que le encanta el fútbol y que sería capaz de ver un encuentro del equivalente a la Segunda Federación de la liga Turca y hay otras, entre las que me incluyo a las que aunque nunca le viene mal toparse con un buen partido, lo que más me importa es ver a mi equipo. Y aquí es donde empiezan los problemas. Sí, LaLiga quiere tumbar aplicaciones instaladas en dispositivos que son completamente legales, pero igual es cuestión de introspección sobre la estrategia de emisión de fútbol en España.

LaLiga tiene los derechos repartidos en dos: DAZN y Movistar, lo que en la práctica implica que casi cada jornada DAZN emite cinco partidos y Movistar tiene los derechos de cinco (que eligen jornada a jornada, salvo las tres jornadas que tiene al completo Movistar), pero además le compra los partidos a DAZN, para emitirla al completo. Luego está el partido en abierto. Así que si quieres ver la jornada completa tienes dos opciones: contratar los pertinentes packs con Movistar o con Orange (que tiene acuerdos con Movistar y DAZN. ¿Y si quieres ver solo los partidos de tu equipo? Exactamente lo mismo: tener Movistar u Orange.

O sea, que asegurarte de ver un único partido concreto te cuesta lo mismo que ver los diez de la jornada y no, no es barato precisamente: en Orange el precio son 105 euros/mes con permanencia de 12 meses y en Movistar lo mínimo son 100,90 euros/mes sin permanencia. Y estamos hablando de 'desde', porque por ejemplo en Movistar no solo quieres LaLiga, sino que también te apetece ver a tu equipo en la Copa del Rey o en Europa, entonces el paquete sube hasta los 113,90 euros.

Hay algo que no hemos mencionado: los packs de Movistar y Orange para disfrutar del campeonato de liga no vienen solos, sino que llevan de la mano servicios de internet y línea móvil. Así que viniste por el fútbol, pero te llevas también la fibra y la tarifa de datos.

Oye, ¿y si quiero ver solo fútbol y tener mi propio operador? No puedes. Lo más parecido lo ofrece DAZN, que ofrece cinco partidos por jornada pagando "solo" 18,99 euros al mes, aunque te arriesgas a que alguno de los no retransmitidos sea el de tu equipo. Además, te permite ver muchos más deportes y otras competiciones en función del paquete que elijas.

Ya hemos visto los dos principales problemas: para disfrutar de tu equipo la inversión es la misma que para ver toda la jornada y además ese precio es elevado. En ese escenario y habida cuenta que las operadoras ya se han sumado a integrar plataformas como Netflix en sus paquetes, cabría pensar en un pack por equipos, a priori y como de forma lógica, más asequible y también más personalizado en cuanto a contenido. Aquí surgiría otro problema: la rentabilidad. Habida cuenta de masa social, fichajes estrella y atención mediática, algunos packs resultarían más suculentos según la oferta y la demanda, que otros.

Portada | Bing

En Genbeta | Siete plataformas de vídeo en streaming que siguen permitiendo compartir contraseña gratis en 2023 (en la práctica)