Compró a su hijo un PC gaming por 1.160 euros y al abrirlo se encontró la sorpresa: el hardware tenía más de 10 años

A la hora de comprar un ordenador es importante no 'tirarse a la piscina' sin antes comprobar exactamente lo que se está comprando. Esto obliga a tener conocimientos básicos sobre hardware con el objetivo de evitar que nos puedan vender algo que es mucho peor de lo que estamos imaginando o que tiene un precio que no se ajusta para nada a la realidad. Esto precisamente es lo que le ocurrió a un usuario de Reddit que no ha dudado en compartir su experiencia.

Precisamente, son muchos usuarios lo que no tienen ni idea de cómo funciona ordenador o de las piezas que puede tener en su interior. Muchos se quedan en el mensaje comercial de que se trata de un PC gaming y no dudan en comprarlo sin mirar.

Un PC gaming que no valía lo que costó

Desde Mein-MMO han recogido la historia del usuario de reddit Badger906 que compartió la historia de su amigo que quiso sorprender a su hijo con un regalo. A la mayoría de los niños les encanta tener un ordenador con el que poder jugar, y es por ello que pensó que un PC gaming sería algo ideal para él. Por ello, no dudó en gastar uno 1.160 euros en este ordenador.

Ya por el precio podríamos llegar a intuir que los componentes debían tener un cierto nivel. Pero cuando se vio el interior del PC se encontró la verdadera sorpresa: el hardware tenía más de 10 años y ya estaba completamente obsoleto. Ese ordenador no valía ni la mitad de los 1.160 euros que había pagado.

Un procesador Intel i5 2500, una GTX 1660 Ti, una RAM DDR 3 que estaba obsoleta y una placa base realmente antigua. Lo más sorprendente sin duda era el CPU que salió al mercado el año 2011 y dejó de recibir actualizaciones de seguridad en el año 2019. La tarjeta gráfica es lo único que se puede salvar al tratarse de un componente más reciente.

Lo peor de todo es que el vendedor de este ordenador argumentó que era un PC creado a medida y por ello el precio se veía ligeramente incrementado. En definitiva, todo un teatro para aprovecharse de alguien que no tenía conocimientos de informática para quitarse de en medio todo el hardware que no usaba. Pero sacándole un buen dinero.

En el propio hilo de Reddit la gente argumenta que se siente mal por el chico que ahora mismo está usando una CPU que cuenta con 13 años a sus “espaldas” y también recomiendan al padre informarse más la próxima vez. Hay muchas fuentes de información para conocer si un hardware es de calidad o no, como por ejemplo ChatGPT.

Lo que está claro es que en el mundo tecnológico son muchas las estafas las que se pueden encontrar. Muchas de ellas centradas en el desconocimiento que pueden tener las personas a la hora de comprar un equipo.

