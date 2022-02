"Creo que soy adicto a donar en Twitch": así es esta supuesta adicción que parece una forma de ludopatía

Un mensaje publicado en Reddit por un usuario ha abierto una caja de Pandora. El usuario comentaba que es muy activo en la red Twitch, propiedad de Amazon, y que siempre le ha gustado apoyar, económicamente hablando, a los streamers que le gustan. El problema es que, según ha ido pasando el tiempo, él siente que se ha convertido en una adicción y no sabe cómo salir de ahí.

Y esta confesión ha llevado a muchas otras personas a decir que les pasa algo parecido. Además de que si te pones a buscar por Reddit verás a personas hablando también de esto. Y estas personas también quieren consejo para frenar esta supuesta adicción a donar en la plataforma de streaming. Y todo apunta a que esta podría ser una variante de la ludopatía o adicción al juego (de pago).

Hay que recordar cómo la psicóloga Díaz González, experta en ludopatía, nos había explicado en el pasado que "casi todos los casos de personas adictas jóvenes que he tratado en los últimos años son personas que llegaron al mundo del póker, apuestas online o videojuegos por influencia de gente relativamente famosa". Y muchos cásters y streamers son gente famosa, un referente para muchos de sus seguidores.

Aunque todo esto parte de una publicación en Reddit, parece ser que muchos streamers y creadores de contenido para Twitch son conscientes de ello. Los hay que con el tiempo han deshabilitado la opción de que sus seguidores les envíen dinero. Y otros tienen un límite.

Imane "Pokimane" Anys, anunció en Twitter a principios de noviembre que las donaciones en su canal tendrían un límite de 5 dólares. Y Anys pide a sus seguidores que cojan ese dinero y se lo den a otros streamers que pueden necesitarlo más que ella. Dice que se siente mal cuando la gente le dona, porque cree que está generando unas expectativas en ellos.

worked with @streamlabs to create a donation cap of $5 for my channel!



Thank you for supporting me to the point where I consider anything more than that unnecessary. To anyone that was more generous- please support growing channels, charities, and treat yourselves.❤️😊 pic.twitter.com/QhrusbDFxD