Un desarrollador ha hecho funcionar Spotify en una Atari de 8 bits, algo tan maravilloso como inútil

Per-Olov Jernberg es un desarrollador de Spotify que ha pensado que podía hacer algo increíblemente inútil a la par que ambicioso: crear un cliente de Spotify para un Atari 600XL, una versión de las Atari de 8 bits presentada en 1983. Jernberg no ha mencionado que sea exclusivo de esta máquina, pero debería valer para los distintos modelos, porque aunque el sistema operativo cambiaba por diferencias de hardware y añadidos entre unas y otras, usaban la misma CPU, una 6502 de MOS Technology.

Para conseguir ejecutar este cliente de Spotify en Atari, Jernberg asegura haber trabajado en el proyecto una semana. Sobre la parte técnica no se ha explayado, pero ha comentado que todo funciona desde un disquete modificado (se conectaban externamente a esa máquina), junto a un simulador de SIO, un predecesor del USB que permitía conectar periféricos, y que en este caso se encarga del audio.

Made something incredibly useless this week, a Spotify client for an 8bit Atari, all running from a custom floppy + sio simulator that also provides audio (downsampled of course) #6502 #atari8bit pic.twitter.com/B70LJI7ZRy