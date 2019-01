Descubren a empleados de Facebook calificando Portal con cinco estrellas en Amazon

A finales del año pasado vimos como Facebook presentó Portal y Portal+, dos altavoces inteligentes que cuentan con una pantalla y cámara para permitir realizar videollamadas o mostrar el contenido de vídeo que hay en la plataforma.

Desde hace años ya sabemos que existe todo un negocio detrás de las reviews falsas, y no debemos fiarnos al 100% de los comentarios y reseñas que vemos de un producto.

Empleados con un cargo importante en Facebook

The Verge y Kevin Roose (columnista de The New York Times) ahora aseguran que han pillado a varios empleados de Facebook dejando reseñas de Portal en Amazon con cinco estrellas.

Speaking of coordinated inauthentic behavior, what are the odds that all these 5-star Facebook Portal reviewers on Amazon just happen to have the same names as Facebook employees? pic.twitter.com/bF7U8Fj5kN — Kevin Roose (@kevinroose) 17 de enero de 2019

En un segundo tweet de ese hilo, Roose recuerda que Amazon deja muy claro en las políticas del servicio que está prohibido publicar opiniones cuando se trata de productos relacionados con:

Un familiar

Un amigo cercano

Un socio de negocios

Un empleado del creador del producto

Siendo empleados de Facebook deberían saber que es importante tener cuidado con la privacidad en Internet, ya que Kevin Roose solo ha necesitado unos minutos para descubrir sus ocupaciones mediante sus nombres de usuario.

Llama la atención que hayan sido empleados con cargos importantes dentro de la compañía los que han dejado estas reseñas, como es el caso de Tim Chappel (director de la cadena de suministros) o Oren Hafif (ingeniero de seguridad).

Todas las reseñas aparecían aparecían marcadas como "compra verificada", lo que significa que estos usuarios realmente compraron el producto en Amazon. Además, Facebook ya ha reconocido que efectivamente fueron empleados de Facebook los que hicieron estas compras.

El encargado de dar la cara por la compañía ha sido Andrew Bosworth, vicepresidente de AR/VR en Facebook, respondiendo directamente al tweet publicado por Kevin Roose:

neither coordinated nor directed from the company. From an internal post at the launch: “We, unequivocally, DO NOT want Facebook employees to engage in leaving reviews for the products that we sell to Amazon.” We will ask them to take down. — Boz (@boztank) 17 de enero de 2019

Como vemos, Bosworth afirma que no se trata de un "acto coordinado ni dirigido por la empresa", y añade que "NO QUEREMOS que los empleados de Facebook dejen opiniones en los productos que vendemos en Amazon".

Bosworth finaliza el tweet asegurando que pedirán a los empleados que borren las reseñas. Es bastante curioso que varios empleados y con cargos tan importantes hayan coincidido en esta acción. Si vuelven a hacerlo seguro que no lo harán desde sus cuentas personales.