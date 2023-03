Elon Musk pide perdón al discapacitado del que se burló tras despedirlo. Un despido que puede costarle 100 millones

Ayer, la jornada estuvo protagonizada por un nuevo capítulo en los desencuentros de Elon Musk y su plantilla de trabajadores (o ex trabajadores) de Twitter. En la madrugada del lunes un antiguo director senior del área de diseño decía que llevaba 9 días sin saber si estaba despedido o no y que el área de recursos humanos no sabía darle respuesta.

El diseñador, Haraldur Þorleifsson (o Thoerlifsson), conocido como Halli, comentó que nueve días atrás se conectó a su PC de trabajo y la pantalla para acceder a los sistemas estaba en gris y el acceso a los sistemas bloqueados. Llevaba varios días esperando respuesta de RRHH de Twitter. Como no la recibía, decidió preguntarle a Elon Musk píublicamente en Twitter. Y el magnate le respondió.

Pero la respuesta de Musk fue bastante desagradable. Porque, entre otras cosas, le cuestionó su discapacidad y dijo a su público que no podía tenerle respeto a ese ex empleado (durante la jornada, Halli recibió oficialmente un mail con su despido) porque no trabajaba.

Halli explica su proceso en el Twitter de Musk

A todo esto, el hombre, tras su despido, explicó en un hilo que padece distrofia muscular, relató cómo es este proceso en el que el cuerpo va perdiendo fuerza, recordó que en el Twitter previo a Musk sus tareas no precisaba pasar horas escribiendo puesto que su tarea era la de ayudar a sus equipos a avanzar, darles orientación estratégica y táctica.

También detalló cómo desde que empezó el Twitter 2.0 él fue haciendo todo lo que sus superiores le iban pidiendo.

Elon Musk pide perdón

Pues Elon Musk acabó pidiendo disculpas y hablando de la posible reincorporación del hombre. Eso sí, las disculpas no son en vano: despedir a Halli puede suponer que Twitter le tenga que pagar 100 millones de dólares, por contrato.

tfw you find out you would have to pay $100 million if you fired the guy you just fired pic.twitter.com/sdjF77cTRp — pixelatedboat aka “mr tweets” (@pixelatedboat) March 8, 2023

La publicación de Elon Musk fue así: "quisiera pedir disculpas a Halli por mi mala interpretación de su situación. Se basaba en cosas que me dijeron que no eran ciertas o, en algunos casos, ciertas, pero sin sentido". Y añadió que el profesional "está considerando quedarse en Twitter".

Un hombre que ha trabajado con Halli tuiteó la decepción que le supone leer los comentarios del magnate ya que describe al diseñador como ético, talentoso y humilde. "Estoy seguro de que hay un profundo malentendido en algún lugar aquí de "no hizo ningún trabajo real", añadió.

Lo mejor es la respuesta de Musk a esto: "Basándome en tu comentario, acabo de hacer una videollamada con Halli para averiguar qué es real frente a lo que me contaron. Es una larga historia. Es mejor hablar con la gente que comunicarse vía tuit".

Detrás de estas disculpas hay algo más. Ayer Halli recordaba a Musk en su Twitter, después de que el CEO cuestionara públicamente su discapacidad y dijera no tenerle respeto (incluso Musk llegó a decir que era "The worst", lo peor, en un tuit que luego borró) , que le debía dinero. Ahora se ha publicado que parece haber un contrato firmado previamente en el que, en caso de despido, Twitter tiene que hacer un gran desembolso económico a Halli (grande para una persona de a pie, en realidad para Musk es poco, comparando con su inmensa fortuna).

Actually, elon OWES him. $100 million, to be exact 😘 https://t.co/wpskBg5y8X — LeGate (@williamlegate) March 7, 2023

Este hombre es el creador de una empresa que Twitter compró en 2021. Según ha publicado el empresario William LeGate Twitter podría estar obligado a pagar a Thorliefsson 100 millones de dólares como parte del contrato firmado cuando el emprendedor se unió a las filas de la red social cuando se produjo la compra de su firma.

La cantidad de 100 millones está basada en estimaciones. Es un precio que tendría que adelantarle, porque según lo que sabemos, acordaron cobrar el precio de la venta en salarios, en vez de recibir la cantidad de la venta en acciones o en un solo pago

No está claro qué hizo cambiar de opinión a Musk, pero es posible que la oleada de críticas públicas y la cláusula de rescisión del contrato hayan sido factores determinantes.ç

Foto de Halli en portada vía | Iceland Review