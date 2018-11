El equipo médico de Deep Mind se une a Google bajo la sospecha de incumplir una de las grandes promesas sobre privacidad

DeepMind, la división de Alphabet dedicada a investigación de inteligencia artificial, que ha realizado progresos enormes en el campo como ganar partidas de Go a los mejores jugadores del mundo, ha anunciado que su equipo médico será absorbido por Google. Hasta ahora, se había encargado de desarrollar Streams, una aplicación móvil usada por personal sanitario para mejorar los cuidados a los pacientes, sin relación directa a nivel de compartir datos con Google.

El equipo general de DeepMind, como reconocen en el comunicado, sí había colaborado con Google para mejorar la eficiencia en centros de datos, o en implementar las novedades de ahorro de energía en Android 9 Pie, basadas precisamente en aprendizaje automático. Sin embargo, este caso es distinto, pues como ha repasado en Twitter Julia Powles, investigadora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, desde que se unió a Google en 2014, DeepMind ha realizado diversos comunicados donde aseguraba que no compartirían datos recogidos por el NHS (National Healthcare System), con la compañía de Mountain View.

This is TOTALLY unacceptable. DeepMind repeatedly, unconditionally promised to never connect people's intimate, identifiable health data to Google. Now it's announced...exactly that. This isn't transparency, it's trust demolition https://t.co/EWM7lxKSET (grabs: Powles & Hodson) pic.twitter.com/3BLQvH3dg1