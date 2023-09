Esta empresa tiene a un robot humanoide como CEO que tiene todas las cualidades que se quieren en un trabajador: no descansa

Uno de los mayores miedo que tenemos los humanos con respecto a las IA es precisamente que nos puedan sustituir en los puestos de trabajo. Y aunque parece que esto empezará en aquellos de menor relevancia, lo cierto es que hay empresas que están apostando por estas IA para puestos de alta responsabilidad. Y no, en el caso que tratamos hoy no es un simple adorno.

Para este caso concreto nos tenemos que trasladar a Polonia, a una empresa centrada en la fabricación de bebidas. En esta un robot humanoide fue nombrada como directora ejecutiva experimental, con funciones reales. Ahora, ha decidido dar una entrevista a Reuters donde la CEO ha contado su experiencia en este puesto.

Una CEO que no para de trabajar en todo el año

Hay que partir del hecho que la CEO tiene un gran abanico de responsabilidades, que se centran precisamente en detectar los clientes potenciales y seleccionar artistas que puedan diseñar el packaging de sus productos. Esto es algo que se consigue gracias al análisis de datos que se encuentran en la red, así como la adaptación a los objetivos que tiene la empresa.

Lo más interesante de la CEO es precisamente que es completamente imparcial con las decisiones que toma al no tener prejuicios. Es por ello que se consigue tener por encima siempre los intereses de la organización. Y en la entrevista se ha demostrado también que es una gran trabajadora que puede terminar sustituyéndonos a cualquiera de nosotros.

Y es que el robot humanoide destaca de su jornada laboral que "no tengo fines de semana, siempre estoy activa, 24 horas al día, 7 días a la semana para tomar decisiones ejecutivas". De esta manera estamos hablando de un trabajador que cualquier empresa querría tener en su plantilla: que no se cansa y que no se toma días de festivo.

Pero lo más sorprendente de esta entrevista es que precisamente "no le importa echar horas extras" con el objetivo de ayudar a la empresa a "conquistar el mundo". Y esto es algo que nos ha sorprendido mucho por lo claros que pueden tener los objetivos, aunque hay que destacar que la IA no va a poder despedir a nadie al estar esas decisiones controladas por humanos.

En definitiva, estamos ante una nueva CEO robotizada que destaca por su imparcialidad en esta empresa polaca. Pero que hace peligrar a cualquier trabajador que no puede igualarse en trabajar todos los días sin parar como si puede hacer obviamente un robot.

En Genbeta | De una inteligencia artificial como CEO de una empresa a otra de consejera de un gobierno: cosas que están pasando en 2023