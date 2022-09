Esta streamer y exactriz porno fue expulsada de un torneo de Fortnite en Twitch. Los motivos no le convencieron

Cada cierto tiempo, Twitch lleva a cabo una serie de eventos desde la propia plataforma de streaming denominados 'Twitch Rivals'. Se tratan de torneos en los que los participantes compiten en un videojuego en el que tienen una serie de objetivos para alzarse con la victoria y conseguir el premio, que suele ser monetario. Twitch organiza este tipo de eventos para todo tipo de videojuegos, y el último de ellos ha sido de Fortnite, el popular juego de Epic Games.

En principio, entre los participantes se encontraba Adriana Chechik, ex-actriz porno que, entre sus actuales proyectos, también se dedica a hacer directos en Twitch. Sin embargo, a un día antes del evento, Epic Games contactó con Chechik para notificarle de que le han prohibido participar en el torneo.

Según ha podido asegurar la propia Chechik en un stream, Epic Games rechazo la participación de Chechik una hora antes del evento debido a su pasado como actriz pornográfica. Sin embargo, la compañía se disculpó con ella desde la propia cuenta de Twitter de Fortnite, explicando que, la solicitud enviada fue para eliminar toda referencia de contenido adulto en el fondo de sus directos debido a la calificación de edad del juego.

We're so sorry this happened. The request to @TwitchRivals was to work with you to remove adult references from your stream’s background due to our game’s rating. We have no issue with you participating in events or streaming Fortnite.