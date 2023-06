Esta streamer tuvo sexo en directo en Twitch y comprobó qué ocurre al saltarse las normas. La jugada le salió muy bien

Si un creador de contenido quiere permanecer en Twitch o en plataformas de streaming similares, debe seguir al pie de la letra las directrices de la comunidad. Si bien a veces las circunstancias no dejan claro si la persona merece ser expulsada de la plataforma o no, hay otras que quizás sorprenden por el resultado que finalmente acabaron teniendo.

En agosto de 2022, la streamer venezolana 'Kimmikka' tuvo un incidente que provocó la expulsión de su canal en Twitch. Y es que mientras se encontraba en directo y leyendo al chat estaba con otra persona manteniendo relaciones sexuales, una acción que no supo esconder demasiado. Tras finalizar el directo, Twitch le expulsó inmediatamente por haber infringido una de las normas comunitarias más básicas, aunque a muchos les sorprendió que tan solo fuera un baneo de una semana.

Tal y como informaba Jake Lucky en aquel momento, fue baneada de sus dos canales inmediatamente. Kimmikka se puso en contacto con él poco después de aquel tuit para matizar que ocurrió debido a que se encontraba totalmente ebria en ese momento y comenta que finalizó el directo rápidamente. Lo que quizás pocos se esperaban es que ante tal infracción, Twitch le permitiera volver.

Las directrices de Twitch ante desnudos o contenido sexualmente sugerente

Las normas de Twitch son claras respecto al contenido sexualmente sugerente. Si bien son muchos los creadores de contenido que suelen navegar por estas aguas habitualmente, lo cierto es que Twitch penaliza aquellos streamers que muestren desnudez o que se encuentren parcialmente desnudos. Esto es lo que aparece escrito de forma literal en sus directrices:

Se prohíbe a los usuarios streamear o compartir contenido con representaciones de desnudez real (incluso si son imágenes falsas que parezcan reales). La censura incompleta, como la pixelización, los mosaicos y los efectos de desenfoque, no constituyen una excepción a esta política.

Por ejemplo, no puedes mostrar ni promocionar [aviso de contenido]:

1) Los anos expuestos o nalgas totalmente desnudas y expuestas.

2) Exponer genitales de cualquier forma.

3) Mujeres mostrando pechos con los pezones expuestos (a menos que estén amamantando a un bebé activamente).

El problema del incidente de Kimmikka fue que no era contenido sexualmente sugerente, ya que no había nada que quedara al margen de la imaginación. El acto fue explícito, y por tanto, fue expulsada de Twitch. La plataforma no especifica el tiempo que una persona puede quedar expulsada de la plataforma ante una infracción de este estilo. Es probable que el baneo de una semana se debiera a que la streamer no hubiese infringido ninguna otra norma anteriormente.

La repercusión de su clip hizo que ganara miles de seguidores

Según la web de estadísticas de Twitch SullyGnome, la streamer tan solo contaba con 231 seguidores antes del baneo. Además, su cuenta fue creada pocos días antes, en julio de 2022. Sin embargo, tras volver a la plataforma, Kimmikka creció rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que su clip se hizo viral y que acumuló millones de reproducciones en todo el mundo.

Kimmikka decidió cerrar su canal principal y continuar en otro con el nombre de 'Kim_Mikka_'. Aunque actualmente no es demasiado activa, ha acumulado casi 30.000 seguidores. Además, hace unos días probó a stremear en Kick, por lo que quizás quiera continuar sus andaduras en dicha plataforma. Junto a ello, Kimmikka también sube contenido en TikTok y OnlyFans.

A Kimmikka parece haberle salido bien la jugada, ya que con su clip se hizo tremendamente viral, supo aprovechar el tirón del momento y acabó ganando miles de seguidores. Sin embargo, será una experiencia que quizás le acompañe toda la vida.

