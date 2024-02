Este hombre gana muchísimo dinero con sus cientos de webs llenas de noticias creadas por ChatGPT: aprovecha URL muy conocidas

Nebojša Vujinović "Vujo" es un DJ nacido en Mostar y que vive en Belgrado, que ha conseguido ganar mucho dinero dando un uso muy peculiar a las herramientas de inteligencia artificial.

Básicamente, se ha hecho con las URL de medios de comunicación y blogs desparecidos y los ha llenado de artículos generados con IA y está haciendo dinero con la publicidad que luego vende, gracias a todas las visitas que estas web reciben.

Por ejemplo, eso hizo con el blog de mujeres independientes The Hairpin que cerró en 2018 y hace unas semanas que volvió a ver la luz y ya se ha llenado de artículos varios que se emplazan bien en los motores de búsqueda y que tienen titulares que te llaman la atención. Es decir, artículos clickbait, con títulos que atraen para pinchar, aunque luego el contenido no cuente grandes novedades.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Cómo funciona su sistema

Eso descubrió la periodista Kate Knibbs del medio Wired, que The Hairpin volvía a existir, pero lo que le sorprendió es que, en vez de los artículos divertidos e interesantes que caracterizaban al mencionado blog, solo se encontraba con contenidos básicos y claramente optimizados para posicionarse en los motores de búsqueda, con el uso de las palabras clave y otros asuntos del SEO.

Así, encontró noticias con consejos genéricos sobre qué quiere decir que una persona recuerde sus sueños, o sobre relaciones como "la comunicación efectiva es vital".

La periodista contactó con el mail disponible a pie de página y fue el propio DJ, el creador de la idea, quien le respondió. Así pudo saber que este hombre tiene alrededor de 200 webs del mismo estilo que The Hairpin. Usando el nombre y la URL de antiguos blogs y medios que tuvieron fama en su época, para ofrecer contenidos creados por herramientas al estilo ChatGPT.

Luego, con su empresa de marketing digital Shantel, monetiza sus webs con anuncios y contenido patrocinado y publicando información de otros propietarios de sitios web que intentan aumentar su credibilidad en los motores de búsqueda.

DJ Vujo dice tener estándares editoriales y que aunque la mayoría de las publicaciones de blog que publica se crean con ChatGPT, tiene empleados: hay unos doce editores humanos que verifican los resultados para evitar contenidos abiertamente ofensivos.

Vujinović dice que comprende que muchos escritores o quienes gestionaban antiguamente los blogs de los nombres que él ha recuperado puedan estar disgustados con su elección pero también defiende que, como nacido en una Yugoslavia desintegrada y que estuvo muy marcada por la guerra que le tocó a él también vivir, su vida ha sido mucho más difícil que la de un blogger estadounidense promedio (habla de EE.UU porque desde ahí le entrevista la periodista de Wired).

La okupación de los dominios

El hecho de que muchas de decenas de webs utilicen las URL de blogs y medios que fueron reconocidos no es ninguna casualidad ni falta de imaginación para crear nombres nuevos. Está usando una técnica conocida como Cybersquatting u ocupación de dominios. Este nombre se puede referir a una práctica malintencionada que consiste en usar un nombre de dominio de Internet que es similar o idéntico a una marca registrada con el objetivo de obtener ganancias económicas o dañar la reputación de la marca.

O puede ser, como es el caso de este residente en Serbia, de retomar dominios que hayan tenido muchos seguidores. Comenzó con esta idea antes del auge de la inteligencia artificial. Dice que en el año 2017, cuando murió el reconocido chef italiano Antonio Carluccio, vio que alguien se olvidó de renovar uno de los sitios web asociados con él. Vujinović se dio cuenta y se hizo con ese dominio y ahora crea temas de cocina en ese blog.

Vujo también ha adquirido Pope2you.net, anteriormente un sitio web oficial del Vaticano destinado a conectar al Papa Benedicto XVI con creyentes jóvenes, y TrumpPlaza.com, que lleva el nombre de torres residenciales en Jersey City, Nueva Jersey, desarrolladas conjuntamente por el expresidente Trump.





También se hizo en 2019 con el medio de comunicación femenino The Frisky. Dice que ahí gastó muchísimo dinero pero llegó a generar medio millón de dólares en su primer año. Esto ya fue noticia en su momento y no para bien. The Frisky era un sitio web de entretenimiento y estilo de vida para mujeres, que había sido fundado en 2008 “para mujeres, por mujeres”, y pasó a ser una web de contenidos genéricos que ya no estaba centrado en el lema inicial. Aun así, gracias a su nombre y sus contenidos clickbait hechos de acuerdo al SEO de los buscadores, lograba atraer más de 1 millón de páginas vistas por mes.

​Imagen | Foto de Waldemar en Unsplash

En Genbeta | ChatGPT tiene desde ya memoria para recordar tus peticiones y tus gustos: así funciona y así puedes desactivarlo