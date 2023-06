La inteligencia artificial ya da falsos resultados en Google: te muestra IA cuando buscas una obra de arte clásico

Mucho se habla de cómo la inteligencia artificial puede distorsionar mucho la realidad de la ficción o inventarse nuevas historias o escenarios, en un mundo en el que la desinformación ya es un problema.

Incluso, los directivos de OpenAI, la empresa que ha arrasado en el sector con su ChatGPT piden a los gobiernos una regulación (algo, a su vez, difícil, porque las empresas no desvelan qué están creando para lanzar al mercado). Hace unos días, varios expertos del sector firmaron un comunicado conjunto pidiendo medidas para poner unas pautas a la IA de forma global.

Pues bien, ahora se ha descubierto que si buscas en Google información de uno de los cuadros más reconocidos de la historia del arte, el resultado que aparece es otro, creado por una IA (hay una enorme cantidad de herramientas que crean arte y están a disposición de todo el mundo). Hablamos de "La joven de la perla', que es según algunos estudios, uno de los 10 cuadros más reconocibles en todo el mundo.

Búsqueda de un autor, resultado de una IA

El tema es que yendo a un buscador, por ejemplo, Google (que, a pesar de la competencia de Bing que ahora también integra inteligencia artificial, sigue liderando) y escribes la palabra "Johannes Vermeer" (autor de "La joven de la Perla"), muchas personas verán que uno de los primeros resultados es una imagen preciosa creada por IA, pero no la real.

Esto lo ha denunciado en Twitter el usuario whatdotcd y muchas otras personas lo han podido comprobar:

Además, resulta que esto no es casualidad y que viene gracias a un artista digital que vive en Berlín, de nombre Julian van Dieken, que quiso con arte desafiar al arte clásico. Usó el muy reconocido modelo de IA generativa Midjourney y el software Adobe Photoshop para crear una versión por IA del cuadro de Vermeer que tituló 'La joven de los pendientes brillantes'. Lo hizo en otoño de 2022.

El Museo Mauritshuis en La Haya, de las 3.482 obras que se recibieron, se expusieron 170 digitalmente y cinco de ellas colgaron de las paredes de la exposición como destacadas especiales. La versión de van Dieken fue una de ellas, y, por eso, el museo recibió numerosas críticas por plantear que una obra generada por IA pudiera merecer formar parte de esa exposición.

Bien es cierto que no a todos nos aparece del mismo modo (personalmente, con Firefox, me libro de esta imagen que Google no ha sabido filtrar bien para sus resultados).

Esta no es la primera vez

Futurism recuerda algo similar acontecido hace unas semanas cuando Google mostraba resultados erróneos entre quienes buscaban al autor 'Edward Hopper'. El gigante de Mountain View mostraba también obras generadas por IA siguiendo el estilo de este pintor.

Recuerda esta publicación que no todo el mundo tiene los conocimientos de historia del arte necesarios para saber cómo es la verdadera "La joven de la perla".

Muchas de las personas que buscan el nombre de un pintor pueden ser estudiantes o personas que no están familiarizadas con el tema, y es probable que muchos tomen la información de Google al pie de la letra.

Google afirma estar desplegando nuevas herramientas para ayudar a los usuarios a evaluar de forma rápida y sencilla el contexto y la credibilidad de las imágenes para, por ejemplo, lograr etiquetar imágenes creadas con IA.

