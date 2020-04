Esto es lo que pasarán a costar los 10 libros electrónicos más vendidos en Amazon con el nuevo IVA del 4%

Un año y medio después de que la Unión Europea diera luz verde al IVA reducido, el Gobierno ha aprobado una bajada del IVA a los libros electrónicos y a la prensa digital. El Ejecutivo ha tomado la decisión de reducir del 21% del IVA general al tipo superreducido del 4%.

Se trata de una noticia que se esperaba desde hace muchos años, cuando con el auge de los lectores de libros electrónicos se vio que no era justo para el consumidor que un libro físico pagara menos IVA que un libro electrónico, cuando en esencia era similar. Lo mismo ocurría con la prensa digital, por la que se gravaba el tipo general frente al superreducido de la prensa tradicional.

Veamos cómo afectará esta reducción del IVA a los 10 libros más vendidos en Amazon, dentro de los que cuentan con versión para Kindle. Eso sí, hay que tener en cuenta que la reducción de IVA no tiene por qué plasmarse en el precio final de los libros. Las editoriales y autores pueden optar por mantener precios como hasta ahora, lo que implicaría que ingresan más por libro vendido que antes, al ser el impuesto menor.

Así afectará el nuevo IVA del 4% a los libros electrónicos si se aplica el descuento en consecuencia

Si esto va a animar el mercado de los libros electrónicos o no, no podemos saberlo, pero probablemente, de aplicarse ese descuento en todas las obras, no haya mucha diferencia en la percepción del consumidor. Como podemos ver en la tabla, entre los más vendidos ya hay autores consagrados cuyas obras no tienen precios nada altos, por lo que no es de esperar una explosión de ventas.