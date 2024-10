La inteligencia artificial llega con un nuevo fenómeno. Y peligroso: muchos pacientes con problemas de salud mental recurren a la IA como ChatGPT para recibir terapia. Esto a pesar de que la mayoría no están diseñados para brindar atención clínica.

Algunos han relatado sus historias personales, como una mujer llamada Holly Tidwell que en un día de mucha tristeza, el aniversario de la muerte de una hija, le consultó a ChatGPT si había algo malo en ella al no poder parar de llorar. Le preocupaba su propia reacción 20 años después del fallecimiento y recibió una respuesta que le resultó empática:

“El vínculo que se estableció, incluso en esos breves momentos, es profundo y duradero”, le dijeron. “Recordar a tu hija y honrar tu memoria es una hermosa manera de mantener viva esa conexión”. Estas fueron las palabras de una inteligencia artificial llamada ChatOn.

Vínculos emocionales con los chatbots

Hace unos días, la madre de un chico de 14 años que se suicidó después de desarrollar un vínculo romántico con un robot de inteligencia artificial, demandó a la empresa que lo creó, Character.AI.

La madre alega que la relación con esta AI le causó un deterioro en su salud mental en lo que se cree que es uno de los primeros casos de este tipo.

El caso ha alarmado a investigadores que se preocupan por la posibilidad de que los pacientes depositen su confianza en aplicaciones que no han sido revisadas por expertos en salud mental y que no están diseñadas para proteger la información personal de salud de las personas y pueden producir comentarios sesgados.

Las organizaciones que operan chatbots de salud mental suman decenas de millones de usuarios en su conjunto, de acuerdo con The Washington Post, y eso no cuenta a los que usan aplicaciones como ChatGPT que no se comercializan para la salud mental, pero se sabe que hay personas que las usan con este fin.

Qué dicen los psicólogos al respecto

En Psicholoty Today han analizado este fenómeno. Explican que la inteligencia artificial (IA) está marcando el comienzo de una nueva era en la atención de la salud mental, transformando todo, desde la precisión diagnóstica hasta la prestación de intervenciones terapéuticas.

"Con la creciente demanda de atención de la salud mental, la IA ofrece un apoyo rentable a los profesionales y los clientes y, en algunos casos, un reemplazo de los tratamientos dirigidos por humanos".

Forbes también ha analizado estos chatbots y explica que una revisión de 2022 sobre la eficacia de la IA en la terapia concluyó que, según 10 estudios, el uso de IA podría mejorar la psicoterapia y reducir los síntomas clínicos de salud mental. La terapia con IA obtuvo altos índices de satisfacción, participación y retención, en análisis hechos.

Mientras tanto, un artículo de 2023 que explora la IA como herramienta de psicoterapia determinó que, si bien se necesita más investigación, es probable que la IA pueda tener un efecto positivo en el aumento del acceso a la atención de salud mental.

Desde la asociación Americana de Psicología explican que los psicólogos y sus habilidades son irremplazables, pero la implementación reflexiva y estratégica de la IA es crucial. "En la práctica psicológica, los chatbots de inteligencia artificial (IA) pueden hacer que la terapia sea más accesible y menos costosa. Las herramientas de IA también pueden mejorar las intervenciones, automatizar las tareas administrativas y ayudar en la capacitación de nuevos médicos", afirman.

Imagen | Foto de Priscilla Du Preez 🇨🇦 en Unsplash