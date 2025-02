"El evento ha sido una ruina": Jordi Wild es claro con el futuro de su evento Dogfight Wild Tournament 3

El evento de lucha Dogfight Wild Tournament 3 se presentó como uno de los más salvajes que se ha hecho en los últimos años por parte del influencer Jordi Wild. Pero este no ha estado exento de problemas, que más allá del contenido del evento con alguno inconveniente, también ha tenido como protagonista los problemas económicos.

En esta ocasión Jordi Wild quiso hacer un evento realmente ambicioso para poder superarse con lo que hizo en los años anteriores. Para ello se basó en Gladiator II para tener recrear un auténtico coliseo romano donde los luchadores se enfrentaran. Y sin duda consiguió el objetivo de recreación con combates realmente agresivos.

Jordi Wild es claro con el futuro de Dogfight Wild Tournament

Pero como decimos, no todo ha sido bueno. Un evento de este calado, como ya ocurre con La Velada del Año de Ibai, no es nada barato. En el último episodio de The Wild Project, Jordi Wild ha querido hacer un balance del resultado del evento donde ha destacado los aspectos que no le terminaron de convencer.

Para Jordi los combates que organizó en coches tuvieron demasiado tiempo asignado, ya que pensaba que "5 minutos es demasiado" y ha visto claramente que este era un combate muy bueno para el streaming. Pero para la gente que estaba en el estadio no era demasiado divertido.

En los combates multitudinarios también encontró problemas. Una gran descoordinación o no respetar las órdenes del árbitro hizo que dijera que "si no hubiera estado en directo, les hubiera echado una bronca a todos". Al final lo que se vió aquí fueron muchos empujones, pero poca pelea de calidad.

Pero uno de los problemas más graves pone en riesgo la continuidad de este evento para los próximos años. Según Jordi Wild este torneo de pelea no es para nada rentable, categorizándolo como 'una ruina económica'. Lógicamente un evento de este calibre no es para nada barato, en cocnreto el coste alcanzó los 800.000 euros.

El problema llega cuando solo pudo generar 400.000 euros aproximadamente de esta inversión inicial. Un déficit sin duda importante que se debe a todos los gastos a los que hay que hacer frente: pagar el IVA de la entrada, pagar el estadio, la web que vende las entradas, gastos de los participantes...

La falta de patrocinadores sin duda es el mayor problema que puede tener Jordi Wild. Es por ello que cree firmemente que "Este es el último Dogfight si no consigo que el próximo sea como mínimo rentable o me quede sin perder. No quiero ganar pasta, pero tampoco puedo perder". De esta manera, puede que los siguientes eventos no sea de este calibre o incluso que ni se vuelva a repetir si se prevé este déficit económico.

