Facebook compra Giphy, la popular plataforma de GIFs, por 400 millones de dólares: se integrará en Instagram

Giphy es la plataforma más popular de Internet para buscar y compartir archivos GIF: sólo 3 meses después de su fundación en 2013, alcanzó un acuerdo con Twitter para facilitar la integración de las animaciones en las publicaciones de esta red social.

Y ahora va a ser adquirida por la otra gran red social: según acaba de hacer público la compañía, Facebook acaba de adquirir Giphy y el valor de la operación ascendería hasta los 400 millones de dólares según Axios.

Ambas compañías llevaban en conversaciones desde antes del comienzo de la pandemia del coronavirus, aunque originalmente se buscaba un mero acuerdo de colaboración. Ahora, Giphy pasará a formar parte de la compañía fundada por Mark Zuckerberg, conservando su propia marca, pero como parte del equipo responsable de Instagram.

We’re so excited to share some news – GIPHY has been acquired by @Facebook and is joining the @Instagram team! 🎉



