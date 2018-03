Facebook responde a las acusaciones sobre guardar llamadas y SMS de nuestros teléfonos

Como Facebook no tenía suficientes problemas con el escándalo de Cambrigde Analytica, el fin de semana conocimos otro preocupante problema de privacidad: el guardado de registros de llamadas y SMS en Android.

Tal y como hemos explicado en otras ocasiones, existe un método con el que puedes descargar todos tus datos de Facebook en un archivo comprimido. Algunos usuarios lo han hecho, comprobando alucinados que se incluían los registros de llamadas y mensajes de texto enviados:

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de marzo de 2018

a historical record of every single contact on my phone, including ones I no longer have pic.twitter.com/XfiRX6qgHl — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de marzo de 2018

metadata about every text message I've ever received or sent



spoiler: I don't use messenger for SMS pic.twitter.com/ehWXhpnrrV — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de marzo de 2018

and the metadata of every cellular call I've ever made, including time and duration 😬😬 pic.twitter.com/Ykr3o0gZFu — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de marzo de 2018

¿Las "culpables"?: Facebook Lite y Messenger Lite

Una nueva entrada en su sección de prensa busca aclarar esta nueva polémica, afirmando que no tiene nada que ver con la aplicación oficial de Facebook. La compañía apunta que se trata de un política de Facebook Like y Messenger Lite.

Facebook considera que en este caso no se están recopilando los datos de usuario sin su consentimiento, ya que ambas aplicaciones lo especifican durante el proceso de instalación en tu dispositivo.

La compañía afirma que llevan desde 2015 haciendo este proceso, "ayudándote a estar conectado con las personas que te importan y proporcionándote una mejor experiencia en Facebook".

Si eres usuario de Facebook Lite o Messenger Like, existe un apartado en el que explican cómo consultar los contactos que has subido mediante estas aplicaciones "ligeras" y eliminar los registros que pueda haber:

En Genbeta | "Facebook es una compañía de vigilancia rebautizada como red social", afirma Edward Snowden