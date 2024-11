La Generación Alfa está haciendo cola por descargarla. Esta app quiere fusionar WhatsApp y TikTok para hacer los chats atractivos

Ahora mismo hay unos pilares muy sólidos en lo que a aplicaciones sociales se refiere. Snapchat o TikTok son las apps más creativas, pero ha salido un nuevo competidor contra las aplicaciones de WhatsApp o Telegram que es Daze. Un nuevo servicio que ha sido creado por miembros de la Generación Z y que está enamorado a otro grupo de gente: la Generación Alfa.

Si te has preguntado qué es la Generación Alfa, no estás solo con esa duda. Tras indagar a esta pertenecen todos los jóvenes que nacieron de 2010 en adelante y que a día de hoy cuentan con en torno a 14 años. Estos jóvenes todavía no tienen libertad para salir con los amigos. De esta manera han creado una app que les tiene como objetivo.

Daze se estrena hoy en iOS y Android

El funcionamiento de Daze es realmente sencillo. Sus creadores han cogido dos de los servicios que más llegan a usar, como son WhatsApp para su comunicación y TikTok para expresar sus ideas. Daze va a fusionar el alma de ambas apps (aunque no literalmente obviamente) para crear una forma de expresar que no se centre en tener mensajes dentro de un bocadillo y de manera personalizada.

Dibujos, gifs o stickers van a poder integrarse en estos mensajes que se envíen a los amigos y que de esta manera se va a conseguir que estemos ante conversaciones que sean visualmente más estimulantes.

Esta aplicación ha nacido hoy con el lanzamiento tanto para iPhone como para Android y será completamente gratuita. Lo único que tendrá de pago será los filtros de efecto y otras opciones que estén destinadas a mejorar la creatividad de los usuarios.

Lo más interesante es la expectación que se ha generado. Ahora hay más de 200.000 usuarios que están haciendo cola para poder descargar en sus móviles. Ahora solo quedará esperar a ver si finalmente la idea cala sobre la Generación Alfa como se espera y se convierta en un fenómeno viral.

