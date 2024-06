La Generación-Z ha adoptado a Snoopy como su símbolo: así es el resurgir de este perro 'boomer' en redes sociales

Snoopy es un personaje que nació en el año 1950 por las manos e imaginación de Charles Schulz, hombre cuyo centenario se celebró hace un par de años. Snoopy es un perro de la raza Beagle, que protagoniza escenas con su humano, Charlie Brown y es el personaje principal de la tira cómica Peanuts.

A pesar de tener casi 75 años de vida, este personaje se ha puesto muy de moda entre los más jóvenes. Y tiene mucho sentido que así sea. Solo hay que ver las redes sociales preferidas de la Generación-Z, como es TikTok para ver esta fiebre Snoopy y poder comprender el por qué.

Incluso desde Peanuts, Melissa Menta, vicepresidenta de marketing y comunicación, anunciaba a finales de 2023 el crecimiento experimentado de sus redes sociales durante el último cuarto del año pasado llegó hasta un 223,8%. El mayor en su historia. Y la razón es que muchos jóvenes consideran que Snoopy "It's just like me" o que es como ellos: le encanta escuchar música, leer o solamente estar tumbado en la cama.

Más presencia en redes

Sarah Meyer, una joven que se describe a sí misma como una "Snoopyhead" desde hace mucho tiempo, dijo que ha visto un aumento en las apariciones de Snoopy en los últimos meses: "Últimamente he notado más a Snoopy en la ropa, en los memes de Internet. Mis amigos y yo comenzamos a enviarnos fotos de cualquier cosa relacionada con Snoopy", dijo Meyer en una entrevista a un medio.

Otros miembros de la Generación Z en las redes sociales se han dado cuenta de la popularidad de Snoopy. “¿Por qué de repente Snoopy está en todas partes?” han preguntado los usuarios de X. El leal perro de Charlie Brown nunca ha dejado de ser conocido, pero apareció una nueva tendencia en 2023 y principios de 2024: los miembros de la Generación Z incluso se visten con ropa de Snoopy. promocionó a través de TikTok y otras redes sociales.

En muchas ocasiones, Snoopy se ve en crisis existenciales y eso puede llevar a mucha gente joven a sentirse representada, como recoge 3DJuegos. Ya hemos visto que en temas como el ambiente laboral las personas jóvenes son las más infelices y estresadas en el trabajo.

De ahí puede ser que dibujos como Snoopy bañándose en melancolía bajo el agua de la ducha con el mensaje "yo tras mi primera ruptura" puede representar a mucha gente.

