El Gobierno recula con su novedad más polémica en la Renta 2024: los desempleados pueden respirar tranquilos

Una de las grandes novedades que destacaban para la Renta 2024 era precisamente la obligación de los trabajadores que estaban cobrando una prestación a presentar la declaración de la renta. Algo que causó una gran polémica en toda la sociedad, ya que se veía como una medida de recaudación que afectaba a todas las personas que en teoría contaban con ingresos más reducidos.

Días antes del inicio de la campaña de la renta, el Gobierno ha rectificado. Esta medida se retrasará hasta el año que viene, pese a que se recogía de manera clara en uno de los puntos de la reforma de subsidio de desempleo.

Hacienda dejará que los desempleados se libren de la Renta 2024

Una de las amenazas que había encima de la mesa, es que todos aquellos desempleados que estuvieran cobrando la prestación por desempleo y que no presentaran la declaración se les congelaría la ayuda. Esto es algo realmente grave, ya que una persona que crea que no tiene obligación de hacer la renta se podía haber encontrado con la supresión de su ayuda por no hacer este trámite. Uno de los errores más graves que se puede cometer en la renta.

Ahora el SEPE ha publicado una nueva instrucción donde la no presentación de la renta no conllevará ningún tipo de consecuencia en forma de sanción o de pérdidas de prestaciones.

Esta decisión se ha tomado con base en que la nueva norma de subsidio se aplicó el 1 de noviembre de 2024. Esto hacía que durante diez meses de 2024 no se aplicaba esta medida fiscal, y es por ello que no tendría sentido que se recogiera a partir de ahora en la Renta.

Pero no es algo que desaparezca por completo. En 2026 sí que todos los desempleados van a tener que presentar la Renta de manera obligatoria indiferentemente de si superan los ingresos mínimos o no.

Hay dos tipos de contribuyentes que van a tener que presentar siempre la Renta indiferentemente de los ingresos: los autónomos o las personas que perciben el IMV. Esto es algo que se mantiene desde años anteriores, y que se mantiene sin ningún tipo de cambio. Esto hace que sea muy importante siempre consultar el borrador de la declaración para saber si se está obligado o no a presentar el trámite.

