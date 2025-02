Declaración de la Renta 2025: todas las claves para presentar la Renta 2024 sin fallos

Sin duda uno de los trámites más importantes que tenemos en el año es la declaración de la renta. Este 2025 se tienen que rendir las cuentas que corresponden a todos los ingresos que has obtenido a lo largo del año 2024. El resultado va a ser realmente relevante para saber si te tocará pagar a Hacienda o si, por el contrario, te tienen que devolver dinero.

La gran mayoría de personas solo tienen que tributar como ingresos su propio salario, y este ya se ha sometido a retención de IRPF en un porcentaje que varía según la situación familiar. En el caso de que estuviera bien simulado, el resultado de la Renta va a estar en torno a cero: es decir, ni a pagar ni a devolver.

Pero en el caso de que se tengan más ingresos como por ejemplo alquileres que tienes a tu nombre, propiedades, inversiones o incluso si has cobrado una herencia todo cambia. Aquí es donde vas a tener que rendir cuentas con la Agencia Tributaria a través de la Renta 2024. Te contamos todos los detalles al respecto de esta nueva campaña.

Cuándo se tiene que presentar la Renta 2024

La campaña de la Renta se inicia el 2 de abril y acaba el próximo 30 de junio de 2025. Si bien, el fin de la Renta es variable para cada uno de los contribuyentes. Esto se debe a que tras el fin de la presentación del modelo 100 el tiempo que se concede Hacienda para tramitar las diferentes declaraciones es variable. Y destaca por su poca transparencia.

Esto quiere decir que van a tener hasta el 31 de diciembre de 2025 para poder aceptar la declaración de la Renta o por contra comenzar a iniciar comprobaciones sobre todos los datos que has incluido para saber si hay algún tipo de irregularidad.

Las fechas más importantes a tener en cuenta son las siguientes:

2 de abril hasta el 30 de junio de 2025 : presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2024.

: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2024. 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2025 : la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2024 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio).

: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2024 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 27 de junio). 2 de junio hasta el 30 de junio de 2025: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2024 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio).

Para hacer la renta a través de teléfono o presencialmente en una oficina de Hacienda hay que cumplir diferentes requisitos. El resumen perfecto es que tu declaración no sea complicada. En el caso de que se incluyan alquileres, cuotas de autónomo o tener muchos pagadores si que vas a tener que presentarla de manera individual en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. O contratando a un asesor fiscal.

Cómo hacer la Renta 2024

Al igual que ocurrió el año pasado, la Renta 2024 se va a tener que presentar de manera exclusiva a través de medios digitales, dejando la presentación en papel como una cuestión del pasado. Un nuevo problema para las personas más mayores que no cuentan con los conocimientos necesarios para poder acceder a la sede electrónica de Hacienda y presentar el modelo 100.

Durante las próximas semanas se irán abriendo diferentes trámites de relevancia como por ejemplo la solicitud de la referencia para acceder al borrador o los datos fiscales que serán vitales

Simulador de la Renta 2024

El simulador de la Renta es una de las herramientas más importantes para poder familiarizarse con el modelo 100 antes de presentarlo de manera oficial a la Agencia Tributaria. De momento este simulador no está disponible en la web de Hacienda, pero se puede usar el mismo de la campaña anterior.

El simulador de la Renta 2023 sigue disponible y es una interesante opción debido a que hubo pocos cambios entre estos dos años. De esta manera, se va a poder usar para tener un resultado aproximado. Aunque lógicamente no es 100% fiable y se tiene que esperar hasta que se lance finalmente aproximadamente a finales del mes de marzo.

Quién está obligado a hacer la Renta 2024

De manera general, todos los españoles están obligados a presentar la Renta 2024, pero hay algunos puntos de excepción muy importante que hace que algunos trabajadores por cuenta ajena no tengan obligación de presentar la Renta. En concreto vemos los siguientes límites:

Los trabajadores que ingresen m enos de 14.000 euros de dos o más pagadores.

de dos o más pagadores. Los trabajadores que ingresen menos de 22.000 euros de un solo pagador.

Pero como siempre decimos, es importante solicitar siempre el borrador, aunque no estén obligados a hacer este trámite. En algunos casos puede salirte a devolver una pequeña cantidad y solicitarla sin ningún tipo de problema. Pero si te sale a pagar en el borrador y estás seguro de que no estás obligado a ello, puedes ignorarlo y no hacerlo. Con esto queremos decir que solicitar el borrador no te compromete a presentar la Renta 2024 obligatoriamente si te sale a pagar al ente público.

Como novedad de este año, todas las personas que hayan recibido alguna prestación por desempleo o el IMV van a tener que presentar la declaración de la Renta. Dará igual que no se superen los límites marcados anteriormente, ya que solo importará el cobrar o no una prestación indiferentemente de la cuantía.

Tramos de IRPF 2024

Como hemos ido diciendo, la cantidad de dinero que se tiene que pagar en concepto de IRPF va a depender de diferentes factores. Uno de ellos son los ingresos que se tienen en el año fiscal. Aquí se incluyen las nóminas y facturas que tienes en tu poder, pero también los alquileres, herencias o inversiones que hayas podido hacer.

Pero a estos ingresos hay que retirar las diferentes deducciones. En la renta se pueden aplicar diferentes deducciones que hacen que la base de tributación vaya reduciéndose. En este caso hay deducciones por hacer una reforma en casa, hacer pagos relacionados con la educación o incluso por comprar un coche.

Una vez se aplican las deducciones, los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:

Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%.

Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%.

Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%.

Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%.

Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%.

Más de 300.000 euros: retención del 47%.

Imágenes | Markus Spiske Markus Spiske Romain Dancre

