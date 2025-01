Esta calculadora de IRPF de Hacienda te dice cuál debe ser el que te quiten en tu nómina de 2025 para aprovechar las ventajas fiscales

2025 ya está aquí, y con este nuevo año también llegan cambios fiscales que afecta a la Renta 2024. Precisamente, si cogemos ahora mismo cualquier nómina es importante fijarse en la retención de IRPF que se aplica y que se va a terminar ajustando en la futura Renta.

Todo el mundo quiere tener un IRPF lo más bajo posible, del 0%, para tener un sueldo más elevado. Pero el problema llega con la Renta, donde todo se regulariza y estas nóminas son duramente "castigadas" con el pago de un alto impuesto. Esto no ocurre si durante todo el año se ha ido pagando poco a poco el IRPF con un porcentaje adecuado con el objetivo de que en la Renta no tengamos que pagar casi nada o incluso nos devuelvan un poco de dinero.

Aunque no todo el mundo está obligado a hacer la Renta. Únicamente van a estar obligados a presentar la Renta aquellos trabajadores que hayan ganado 15.000 euros o más cuando se tiene dos o más pagadores (antes era de 14.000 euros), entre otros supuestos. Un límite que podría cambiar este año si se aumenta nuevamente el SMI.

La calculadora de Hacienda que te permite conocer el IRPF de tu nómina de 2025

Esto hace que sea muy importante saber la cantidad de IRPF que nos tenemos que desquitar en cada nómina. Para saberlo, se tendrá que acceder al nuevo simulador en la web de la Agencia Tributaria en su Sede Electrónica. Este se ha actualizado hace pocos días para ajustarse a los cambios fiscales del 2025.

En esta web simplemente se van a tener que introducir los datos personales, de discapacidad, de situación laboral y familiar. En este último es importante destacar que la situación 1 es para aquellas personas que tengan hijos a su cargo, pero que no están casados, mientras que la situación 2 es para casados legalmente. La situación 3 queda únicamente para los solteros, viudos o separados que no tienen hijos.

En la parte izquierda se encuentran los diferentes apartados de este simulador para introducir los descendientes y ascendentes que se tienen en casa (haciendo hincapié en los menores de edad) y también los datos económicos. Con respecto a estos últimos, es importante tener las nóminas a mano para introducir el sueldo bruto (sin quitar impuestos) de todo un año. Se pueden tomar las nóminas del año anterior como referencia si es el mismo puesto de trabajo.

Igualmente, también se pueden introducir otras reducciones y gastos del trabajador como el pago a la Seguridad Social o la mutualidad de los funcionarios. Y por último, si se cumple algún dato de regularización como adquirir una residencia en Ceuta, Melilla o La Palma, haber perdido la residencia habitual en estas ciudades o haber cambiado de situación familiar, se podrán ver los resultados finales.

En estos resultados se va a poder apreciar el tipo de retención que Hacienda te recomienda aplicar en las nóminas de 2024 para poder aprovechar las ventajas fiscales y no tener que pagar dinero a la hora de hacer el modelo 100. Este porcentaje se ve en color azul junto a la cantidad de dinero que te van a retener en todas las nóminas a lo largo del año.

Este cambio en la retención por IRPF se puede solicitar a tu empresa con la descarga de ese documento en formato PDF. Obviamente, esto es algo que ya te prepara para la rendición de cuentas del año que viene con la Agencia Tributaria. Y es que este tipo de trámites hay que pensar en ellos con un año vista.

