Google Chrome también cambiará su aspecto para adaptarse a Windows 11: esquinas redondeadas para todos

Chrome, el navegador de Google, tendrá disponible una novedad relacionada con su diseño que se enmarca dentro del estilo del sistema operativo Windows 11, que el día 5 de octubre llegará para todos los usuarios.

Tal y como ha detectado el usuario de Reddit Leopeva64-2, hay un nuevo parche de Chromium Gerrit que indica que se están introduciendo algunos cambios de configuración para habilitar menús con esquinas redondeadas para Chrome en Windows 11.

Google Chrome se actualiza regularmente con nuevas características y cambios en la interfaz de usuario, ya que cada cuatro semanas llega una nueva versión al canal estable.

Mientras que el lenguaje de diseño actual del navegador hace hincapié en los bordes y esquinas afilados para los elementos de la interfaz de usuario (como se puede ver en la siguiente imagen destacada por Neowin), parece que se está trabajando para permitir esquinas redondeadas en los menús para alinearse con el lenguaje de diseño de Windows 11.

Un cambio que empezó en Windows

El sistema operativo de Microsoft ha cambiado el diseño cuadrado por el redondeado y ya ha hablado de que "en el caso de las esquinas redondeadas, hemos optimizado el rendimiento del renderizado, por lo que no debería notarse ninguna diferencia en comparación con las esquinas cuadradas".

De todos modos, aún falta ver qué pasará con Chrome. El propietario del cambio, Allan Bauer, que es ingeniero de software en Chrome, ha declarado que el código para esto ya ha sido escrito y ha estado recibiendo comentarios. Por esto, aún no se ha fusionado con el menú de Windows 11. Esto tiene sentido, ya que el sistema operativo aún no está disponible de forma general.

Sin embargo, según los comentarios del código que se han podido leer, el rediseño del menú estará disponible en todas las versiones de Windows. En la imagen anterior puedes ver un fragmento del código en cuestión.

De todos modos, de acuerdo con Bauer, este no será el resultado final y parece que aún hay cambios que Google quiere llevar a cabo en su navegador. Según las palabras del ingeniero: "Hay que admitir que esta no es la solución más bonita para implementar los menús de estilo para Windows 11, pero estamos cortos de tiempo. Me gustaría cambiar en algún momento el código del menú para hacer una configuración completa sin todas las comprobaciones condicionales añadidas".

Por tanto, no está claro cuándo estará lista la implementación final de los menús con esquinas redondeadas para usar en Windows. Antes tendría que pasar las comprobaciones para llegar a Chrome Stable. Microsoft Edge en Windows 11 ya tiene esquinas redondeadas con efectos acrílicos.