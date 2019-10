Google ha gastado tanto dinero en multas de la UE que le ha dedicado una partida en sus resultados financieros

La relación de Google con las multas de la Comisión Europea como organismo ejecutivo de la Unión Europea es sorprendente por la cuantía de las sanciones que desde Bruselas se han impuesto en los últimos años. Tanto es así, que en los documentos de presentación de resultados financieros**, Google incluye una partida para multas en el apartado de costes**, como recoge James Titcomb en Twitter.

Totally normal for "European Commission fines" to be a regular line item on a company's income statement pic.twitter.com/5fA5skDk2b