Google reunificará en un nuevo 'Google Drive for Desktop' sus dos apps actuales de copia de seguridad y sincronización de archivos

En septiembre de 2017, los usuarios de la aplicación Google Drive —el cliente de la plataforma online homónima de almacenamiento de archivos— vieron cómo Google fulminaba este software y lo reemplazaba por otras dos nuevas aplicaciones: "Backup and Sync", para los usuarios domésticos, y "Drive File Stream", para los corporativos.

El principal objetivo de dicho cambio fue, según Google, facilitarle la vida a estos últimos. Sin embargo, ellos han seguido "implementando ambas soluciones de sincronización, lo que puede resultar confuso para los usuarios finales y difícil de administrar para los departamentos de TI", afirmaba la compañía ya el pasado febrero.

Google ha 'matado' muchos de sus servicios y aplicaciones, pero que opte por resucitar una cuando se demuestra que clausurarla fue una mala idea resulta novedoso

Por ello, ahora anuncian el lanzamiento de una nueva aplicación (Google Drive for Desktop) que reunificará de nuevo las funciones de Backup and Sync y de Drive File Stream, estableciendo un calendario de transición de tan sólo 80 días.

Así será la transición a la nueva/vieja aplicación de Google Drive

Así, a partir del 19 de julio, ambas aplicaciones empezarán a guiar a sus usuarios en los pasos a seguir para dicha transición. Un mes después, el 18 de agosto, los usuarios que permanezcan usando Backup and Sync comenzarán a recibir notificaciones incitándoles a cambiar su aplicación vigente por la nueva.

Y finalmente, para el 1 de octubre de 2021, los usuarios de Backup and Sync dejarán de poder realizar ambas funciones (esto es, backup y sincronización). Los usuarios de Drive File Streams, sin embargo, no deberán realizar ningún cambio: la próxima actualización renombrará su aplicación como 'Drive for Desktop' sin que tengan que realizar ninguna otra acción.

Y, posteriormente, hacia "finales de este año", dicha aplicación "obtendrá nuevas características [procedentes de] Backup and Sync"… aunque en ningún momento se especifica ni la fecha concreta ni exactamente qué funcionalidades de dicha aplicación se implementarán en la nueva, lo cual resulta algo confuso.

En cualquier caso, la forma final de la nueva aplicación resultará —según muestra el anuncio de Google— muy familiar para los usuarios de sus predecesoras/sucesoras, ofreciendo un fácil acceso a todos nuestros archivos y fotos almacenados en la nube, así como la sincronización en segundo plano de aquellos que elijamos, para que estén siempre actualizados tanto en dispositivos físicos (ya sea nuestro disco duro o dispositivos externos) como en la nube.