Guerra abierta entre Dalas y Delox: la estafa de su criptomoneda y un debate que acaba en gritos y acusaciones de maltrato

Hace unas semanas nos hacíamos eco del lanzamiento de la memecoin ‘PAMBI’, impulsada por el conocido creador de contenido Dalas Review. El proyecto, que iba dirigido a su comunidad bajo la premisa de que todo el mundo podía ganar dinero con esta criptomoneda, acabó cayendo en desgracia por múltiples acusaciones de estafa.

Según una investigación por un grupo de usuarios independientes, Dalas habría estafado a miles de sus seguidores tras haber obtenido beneficio económico después de que éstos aumentaran el valor de la criptomoneda y el influencer hubiese vendido todos sus activos mediante la venta de tokens entre múltiples cuentas ocultas.

El suceso generó una gran polémica en redes sociales. Sin embargo, Dalas siguió hacia delante con el lanzamiento de una segunda versión de la criptomoneda (PAMBII). El anuncio de este nuevo lanzamiento hizo que múltiples creadores de contenido y expertos en la materia se pronunciaran al respecto, sobre todo tras la polémica de la anterior vez.

Dalas lanza otra criptomoneda y acaba a gritos con otro streamer

Entre todos ellos, la cuenta que realizó la investigación de la estafa de la criptomoneda también se pronunció al respecto, indicando que las cosas también pintaban mal en ésta, a pesar de que esté aguantando el tirón más de lo esperado. Y es que al parecer, la moneda ha tenido un precio de salida extremadamente bajo, precio que el propio creador fija. Esto hace que la moneda sea altamente volátil, según afirman desde la investigación.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Que Dalas haya iniciado una campaña para proseguir con esta memecoin ha hecho que el creador de contenido se haya visto envuelto (otra vez) en múltiples polémicas. Entre ellas con otro creador de contenido: Delox, quien hasta hace unos días se trataba de un buen amigo suyo.

Recientemente, en una retransmisión en directo donde aparecían estos dos creadores de contenido junto con Javi Oliveira, otro youtuber, el tono de la conversación se desmadró hasta tal punto en el que el tema pasaba a segundo plano ante la oleada de gritos de incriminación hacia Delox por parte de Dalas.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Dalas le recriminó al creador de contenido de no haberse quejado igual que cuando Willyrex lanzó su propio proyecto cripto, además de haberle acusado de un presunto maltrato a su novia. El clip donde la conversación tornaba a una retahíla de gritos por parte de Dalas se hizo muy viral en redes sociales, mientras que Delox intentaba explicar su punto de vista en torno al hecho de que este hubiese comenzado también en el mundo cripto.

Tras la emisión, Delox puso en evidencia a Dalas al exponer una conversación donde éste le insiste al propio Dalas que una memecoin no serviría más que para enriquecerse y que se trataba de una estrategia para intentar estafar a la gente. En la conversación se puede leer cómo Delox tacha de hipócrita a Dalas tras haberse quejado durante tanto tiempo de Willyrex y le recomienda al creador de contenido no comenzar un proyecto así, ya que si alguien sabe rastrear en la blockchain, se iba acabar enterando todo el mundo. Y efectivamente, tiempo después de eso, las cosas no salieron bien paradas en torno a su criptomoneda.

"A ver, yo te sería honesto, no te metas en ese tipo de jardines, no traen nada bueno, y aparte me parece un poco hipócrita por tu parte, porque eres el primero que te quejas de Willy y los NFT, cuando al menos los NFT de Willy tenían un objetivo, un cometido. Luego saldrían mejor o lo que fuese, pero al menos ellos invirtieron dinero en intentar crear algo chulo, algo puntero, y a día de hoy han perdido pasta por tratar de cumplir con las expectativas”, le insistía Delox.

"Quien primero mete money gana seguro", le escribía Dalas a Delox en la conversación, justo lo que las investigaciones presuntamente acabaron descubriendo. Tras el historial del creador de contenido, pocos fuera de la comunidad de Dalas confían en que el proyecto de esta segunda versión de su criptomoneda se acabe manteniendo de forma veraz.

Tras todo esto, y la defensa de Dalas ante las acusaciones (que también han acabado en vídeo), la lucha entre ambos creadores de contenido prosigue. Delox por su parte también reveló que tuvo que pagarle a Dalas por participar en la conversación junto a Oliveira. En una charla con otros streamers, aseguró que Dalas no quiso hacer gratis ese debate y que solicitó a Delox 1.000 euros por cada hora de duración. Además de ello, le exigió obtener el 100% de los ingresos por monetización del vídeo en YouTube. En total, la cifra que se llevó Dalas, según el creador de contenido, ascendía a los 10.500 euros.

Está claro que todo hecho en el que Dalas es partícipe acaba en, como mínimo, una polémica en Internet que se acaba olvidando días después. El ambiente está muy caldeado últimamente y los problemas para el creador de contenido se acumulan.

Imagen de portada | La Salsería

En Genbeta | Este streamer de Twitch pasó de cero espectadores a tener miles cada día tras un bondadoso gesto de un usuario