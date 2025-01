Hacienda te puede multar con hasta 150.000 euros si no tienes cuidado con tus transferencias: hay límites que mejor no superar

La Agencia Tributaria es el organismo que supervisa todas nuestras transacciones para saber si estamos cumpliendo con la legislación fiscal o no. Esto no incluye solo las compras que hacemos, sino también el control sobre las transferencias bancarias que hacemos. De esta manera, nos enfrentamos a importantes sanciones si no vigilamos bien como transferimos nuestro dinero a terceras personas.

Hacienda tiene la capacidad de revisar las cuentas bancarias. Son los propios bancos los que están obligados a avisar a Hacienda si se registra un gran ingreso que no se ha podido justificar o incluso si hay transferencias recurrentes de dinero que podría indicar que se está desarrollando una actividad laboral. No saber declarar el movimiento de ese dinero puede llevar a fuertes sanciones.

Las transferencias de dinero puedan dar lugar a investigaciones de Hacienda

A priori nuestra información debe ser completamente confidencial según la legislación en materia de protección de datos. Pero la realidad es que los 'chivatos' son los bancos que están obligados a saltarse este derecho gracias al artículo 93 de la Ley General Tributaria que informa que los requerimientos de Hacienda no estarán sujetos al secreto bancario.

No hay un límite marcado por ley que establezca una frontera entre los movimientos que van a alertarse y los que no. En teoría todos los movimientos deben estar justificados, incluso el clásico aguinaldo que te pueden dar por Navidad. Pero en Hacienda van a por los movimientos grandes, de más de 10.000 euros. Aquí es donde ya comienzan a investigar. O si se hacen movimientos recurrentes entre dos cuentas.

En el caso de los pagos en efectivo, todos aquellos que superen los 3.000 euros también van a ser controlados por Hacienda al ser informados desde las entidades bancarias para saber el origen de este dinero. Esto tiene como objetivo el evitar el blanqueo de capitales.

Es por ello que es sumamente importante guardar todos los justificantes de los ingresos que hagas en cuentas y los movimientos de dinero. En todo momento puede aparecer un requerimiento de Hacienda donde se pida que justifiques el origen del dinero o el porqué del movimiento. En el caso de que no se cumpla, las sanciones pueden ser de hasta 2.500 euros.

Pero cuando hablamos de movimientos de dinero por encima de los 10.000 euros sin justificación, ya que si se va a poner muy seria Hacienda. En este caso, la cifra de sanción puede ser de entre 60.000 y 150.000 euros según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, dependiendo de la cantidad de dinero que no se consiga justificar. Y en el caso de ser una cifra muy elevada, puede conllevar también responsabilidad penal

