Han robado datos de 2.000 millones de personas en TikTok... o eso dicen unos hackers. La red social lo niega

TikTok ha negado las afirmaciones de un grupo de hackers que dice haber robado datos de miles de millones de usuarios en todo el mundo y el código fuente de la red social. Todo empezó el viernes, cuando un grupo de piratas informáticos conocido como "AgainstTheWest" afirmaron en un foro de piratas informáticos haber violado tanto datos de TikTok como de WeChat, app de mensajería. El foro en cuestión es Breached.to.

Concretamente, los hackers dicen que tienen información de más de 2.000 millones de usuarios y el código fuente de la red social china. Según dijo, accedió en una instancia de la nube de Alibaba que contiene datos de los usuarios de TikTok y WeChat.

El hacker incluso compartió capturas de pantalla de una supuesta base de datos perteneciente a estas empresas en la que supuestamente tiene 2.050 millones de registros con 790 GB que contiene datos de usuarios, estadísticas de la plataforma, código de software, cookies, tokens de autenticidad, información del servidor y mucho más.

This is your forewarning. #TikTok has reportedly suffered a #data #breach, and if true there may be fallout from it in the coming days. We recommend you change your TikTok #password and enable Two-Factor Authentication, if you have not done so already. pic.twitter.com/SvifAp5B24