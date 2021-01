Instagram mejora sus funciones para escritorio: puedes ver las Stories sabiendo cuáles vienen después

Instagram ha anunciado una actualización de su interfaz cuando la red social se usa en ordenadores que hacen que las Stories se vean mejor que hasta ahora. Ahora, quienes usen Instagram en su PC y abran las historias de los contactos a los que siguen les aparecerán estas actualizaciones en modo de "carrusel". Es decir, la publicación en grande seguido de vistas previas más pequeñas de las Stories que están por venir por un lado y las que acaban de reproducirse justo antes por el otro.

Así, por ejemplo, si el usuario prefiere saltarse la siguiente historia que debe llegar e ir directamente a otra que le interese más, puede hacerlo con tan solo un click desde la pantalla de su ordenador.

Eso sí al menos por el momento, lo que sigue sin permitir Instagram para el ordenador es pasar, dentro de una mismo perfil, a la siguiente historia de ese contacto. Con un dispositivo móvil eso puede hacerse comn un simple toque con el dedo (mientras que, para cambiar a las publicaciones del siguiente contacto hay que deslizar el dedo hacia la izquierda).

Más de cuatro años de Stories

En verano de 2016 Instagram lanzó una herramienta para competir directamente con Snapchat: las Instagram Stories, composiciones creadas a partir de una mezcla de fotos o vídeos, sobre las que puedes añadir textos o GIFs, y que tienen la particularidad de que se borran automáticamente a las 24 horas (hasta ese momento esa era la particularidad de Snapchat a diferencia de las demás redes sociales que dejaban siempre visible lo que alguien había publicado aunque pasase el tiempo).

Estas también eran visibles en el PC instalando Chrome IG Story, una extensión del navegador. En aquel momento, una vez instalada en el navegador, había que ir a la web de Instagram y tras iniciar sesión, ver las Stories publicadas por los contactos en la parte superior de la pantalla.

Recuerdan desde The Verge que las historias o Stories no han incluido muchas novedades últimamente (algunas mínimas para no perder el atractivo), mientras Instagram está centrada en los Reels que son su alternativa al popular TikTok.