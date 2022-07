El IPTV GoFastIPTV.eu cierra tras llegar a un acuerdo legal con un lobby del copyright: deberá pagar 25.000€ al día si se reactiva

El grupo holandés de lucha contra la emisión de contenidos protegidos por derecho de autoría sin permiso, BREIN (Protection of the Rights of the Entertainment Industry of the Netherlands) continúa su ofensiva contra los servicios de IPTV que emiten contenidos con copyright sin haber pagado por ello. El grupo tiene el apoyo de Hollywood y acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo de 70.000 euros con un importante proveedor de estos servicios.

BREIN estuvo durante mucho tiempo haciendo una búsqueda por muchos países del mundo hasta lograr dar con la persona que estaba tras el servicio IPTV de nombre GoFastIPTV. Gracias a la información expuesta a través del tribunal se localizó a la persona que los gestionaba, ubicada en Brasil. Ahora, tras la larga persecución, el desaparecido servicio GoFastIPTV.eu tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por día si se restablece el servicio y una multa de 10.000 euros por cada infracción futura.

Cómo BREIN logró localizar al infractor

La organización holandesa actúa principalmente en Europa, donde se encarga de desmantelar sitios y servicios ilícitos. En 2017, BREIN obtuvo una destacada victoria en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que es ilegal vender dispositivos preconfigurados para acceder a contenidos que infringen los derechos de autor. Esta orden, bautizada como "Filmspeler", supuso una sentencia de muerte para los vendedores de cajas de streaming con este perfil.

BREIN ha perseguido a cientos de herramientas de streaming con estas características y a operadores de servicios de IPTV. Uno de los principales objetivos ha sido GoFastIPTV.eu, que ofrecía acceso no autorizado a películas, programas de televisión y canales de televisión de pago, además de más de 85.000 títulos a la carta.

En un principio, BREIN no pudo localizar al operador a través de sus opciones habituales de aplicación privada. El rastro de papel dio la vuelta al mundo a través de empresas en el Reino Unido y Brasil. El servicio de IPTV utilizaba el banco holandés Rabobank para procesar los pagos.

El banco no estaba dispuesto a entregar los datos, así que BREIN decidió llevar el asunto a los tribunales. Rabobank se vio obligado a cooperar y así BREIN ha localiado al líder de GoFastIPTV.eu. Ahora han llegado a un acuerdo que podría tener graves consecuencias si vuelve a ponerse en marcha.

Un acuerdo de cifras modestas

El acuerdo condicional de 70.000 euros muestra una cifra relativamente modesta en comparación con otros casos similares. La BREIN dice que sus acciones coercitivas no se centran en los usuarios de los servicios de IPTV. Pero hay que tener en cuenta que muchos abonados han pagado por un servicio anual que ya no van a poder disfrutar.

Una investigación de la EUIPO reveló que los holandeses utilizan estos servicios que BREIN persigue más que el resto de los europeos. También es un gran negocio, que genera cientos de millones de euros de ingresos sólo en Europa.

Hasta ahora, BREIN informa que ha rastreado más de 50 proveedores de servicios de IPTV desde 2017, al tiempo que ha cerrado más de 300 sitios donde se ofrecían estas suscripciones.