Jeff Bezos tiene una regla para sus reuniones: nunca las hará antes de las 10 de la mañana ni después de las cinco de la tarde

Los grandes magnates siempre han destacado por contar con técnicas de productividad importantes que se basan en aprovechar el tiempo al máximo. Este es uno de los casos de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que llegaba a hablar de que las reuniones pueden ser una pérdida de tiempo que podría invertirse en otros asuntos.

Para poder mantener un alto grado de productividad, Bezos ha apostado por diferentes técnicas como por ejemplo el sistema de dos pizzas. Pero también además contaba con una importante regla para sus reuniones con el objetivo de ser productivo: no se podían hacer antes de las 10 de la mañana, ni después de las cinco de la tarde.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Jeff Bezos tiene claros los horarios para sus reuniones

A veces podemos ver como mucha gente apunta a que para ser realmente productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana y hacer una rutina muy específica. Bezos, uno de los grandes defensores de la productividad, tiene costumbres muy diferentes, como confesó en el pódcast de Lex Fridman.

En este afirmó que por las mañanas es un auténtico remolón y aplica la "regla de una hora" que sin duda muchos hacemos: al despertarse no se levanta al momento y se queda holgazaneando en la cama. Hasta tal punto que afirmó que "No soy tan productivo como se podría pensar que soy".

Durante esta primera hora del día trata de no mirar ningún tip de pantalla, y poco a poco va aumentando su actividad al desayunar con su prometida y luego acudir al gimnasio para hacer algo de deporte matutino. Es por ello que no hay cabida para ningún tipo de reunión antes de las 10 de la mañana, dejando este tiempo por la mañana para activar plenamente su mente.

Para tomar importantes decisiones es adecuado tener la mente descansada. Este es uno de los grandes mantras del millonario que detalló en el The Economic Club of Washington en 2018. Esto se traduce en que no puede tener reuniones después de las cinco de la tarde.

Cuando se tiene que tomar una decisión relevante, lo que prefiere siempre es dejar la reunión para primera hora de la mañana, donde va a estar más descansado para decidir. Lo explicaba de la siguiente manera:

"Cualquier cosa que sea realmente desafiante para la mente, esa es una reunión a las 10 en punto. Porque a las cinco de la tarde pienso: 'No puedo pensar en eso hoy. Intentemos esto nuevamente mañana a las 10'".

Aquí lo que se está relacionando de manera directa es la productividad con el grado de cansancio que tengamos en ese momento. Cuando se tiene que tomar una decisión importante es fundamental hacerlo cuando estamos más despejados y sobre todo descansados. El hecho de tomar descansos hace que aumente la capacidad de concentración y con esto nos evitaremos tomar decisiones erróneas.

Imágenes | Carl Heyerdahl Daniel Oberhaus

En Genbeta | Estos métodos de productividad pueden cambiar tu vida este año. Consejos y aplicaciones para ponerlos en práctica